1300 personnes ont dit à tort qu’elles avaient un coronavirus en raison d’une erreur de laboratoire

Plus de 1300 personnes se sont fait dire à tort qu’elles avaient un coronavirus en raison d’une confusion avec les résultats des tests.1 311 personnes qui ont passé un test entre le 19 et 23 novembre se sont fait dire à tort qu’elles avaient reçu un résultat positif, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) L’erreur de test et de traçage du NHS est survenue après un problème avec un lot de produits chimiques de test qui signifiait que leurs résultats étaient nuls. Au lieu d’être signalés comme nuls, les résultats du test ont été signalés par erreur comme positifs, ce qui a amené les patients à croire qu’ils ont un coronavirus. Cas d’erreur Un porte-parole du DHSC a déclaré: «Des mesures rapides sont prises pour informer les personnes touchées et on leur demande d’en prendre une autre. «Cette erreur de laboratoire était un incident isolé et fait l’objet d’une enquête approfondie pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.» Le DHSC n’a pas précisé si l’erreur avait un impact sur les taux d’infection régionaux. Vendredi, le DHSC a déclaré que 1283 cas avaient été supprimés du tableau de bord du coronavirus du gouvernement car ces tests étaient nuls et signalés par erreur .Il a déclaré que l’erreur liée aux tests effectués entre le 11 et le 23 novembre dans environ 100 autorités locales, ce qui signifie que le nombre total cumulé de personnes testées positives a été révisé à la baisse vendredi, mais le département ajoute d: «Les totaux des dates de publication historiques n’ont pas été modifiés.» Échecs des tests et des traces Les tests et les traces ont été assaillis de problèmes, avec des chiffres plus tôt cette semaine révélant qu’environ quatre contacts sur 10 de ceux qui ont été testés positifs pour le virus ne sont toujours pas atteints. Le Premier ministre a annoncé lundi 7 milliards de livres supplémentaires pour Test and Trace dans son plan d’hiver dans le but d’augmenter les tests et d’améliorer la recherche des contacts.Il porte le financement global fourni pour Test and Trace cet exercice à 22 milliards de livres sterling – près d’un cinquième de l’ensemble du budget annuel du NHS – qui a fait l’objet de critiques. Lire la suite Mon résultat positif au test Covid-19 a pris des jours – les médecins devraient avoir la priorité pour les tests rapides Boris Johnson a insisté sur le fait que le système offrait un «rapport qualité-prix» bien qu’il ait admis qu’il y avait eu des «problèmes de démarrage». Le gouvernement a déclaré que 521 autres personnes avaient est décédé dans les 28 jours après avoir été testé positif au Covid-19 vendredi, portant le total britannique à 57,551.