12 erreurs du film Batman que vous ne pouvez jamais ignorer

Batman peut revendiquer non seulement Gotham, mais aussi de nombreuses premières impressionnantes en tant que franchise. L’itération télévisée campy mettant en vedette Adam West est peut-être une curiosité des années soixante pour les téléspectateurs modernes, mais le fait demeure que son succès a finalement ouvert la voie non seulement aux incursions de plusieurs millions de dollars de Marvel et DC dans le monde de la télévision, mais aussi à tous les Watchmen, The Boys et diverses autres incarnations télévisuelles d’histoires de super-héros.

Non seulement cela, Batman réalisé par Tim Burton en 1989 a été un énorme succès, et sa série de suites a prouvé qu’il y avait un marché pour des histoires de super-héros adultes plus sombres mais amusantes sur grand écran. Le redémarrage des films par Christopher Nolan a réussi à apporter des adaptations de bandes dessinées à un amour critique grand public, ainsi qu’un énorme succès commercial et la version de Zack Snyder-

Eh bien, la franchise Batman a toujours été en proie à des erreurs ennuyeuses occasionnelles, que ce soit sur le petit écran, sur papier ou même au multiplex. Comme cette liste peut en attester, aucune version du fils préféré de Gotham n’est exempte de péché, et même les films les plus acclamés sont parsemés de gaffes de continuité et de toutes sortes de trous dans l’intrigue.

Donc, au risque de donner l’impression que nous sommes en colère contre les xylophones magiques, voici les douze gâchis les plus choquants de l’histoire cinématographique de Batman.