10 meilleurs tireurs à la première personne de tous les temps

LEGO Ninjago - Le bombardier Raie Manta - 70609 - Jeu de Construction

Construisez le bombardier Raie Manta, avec 2 fusils à ressort, 2 bombes miniatures et un bateau détachable muni de deux sièges pour les figurines Inclut 4 figurines : Cole, Shen-Li, le bandit requin-blanc et le tireur de l’armée des requins Les ensembles LEGO Ninjago sont compatibles avec tous les ensembles de construction LEGO pour une expérience de construction sans limite Le bombardier Raie Manta mesure plus de 12 cm de haut, 25 cm de long et 31 cm de large Le bateau détachable mesure plus de 5 cm de haut, 10 cm de long et 9 cm de large 341 pièces pour les garçons et les filles de 7 à 14 ans Issu du film LEGO NINJAGO