10 meilleurs films d’horreur gothique

Une autre année, un autre Halloween est parti. Il y a un trou en forme de citrouille dans nos cœurs pendant encore 365 jours environ, et j’espère qu’il y a un peu de sympathie en vous pour les goths. Nous passons une grande partie de l’année à penser à Halloween uniquement pour qu’elle disparaisse en un clin d’œil (un œil généralement alourdi de huit couches d’eyeliner). Mais ce n’est pas tout une tristesse, enfin c’est le cas! Mais dans le bon sens, je le promets.

Ce n’est pas parce que Halloween est fini que nous sommes sans films d’horreur pour nous permettre de continuer. Plus précisément, ceux qui dansent avec la mort, l’amour et le mélodrame maussade. L’horreur gothique en tant que genre existe depuis près de trois cents ans maintenant et a été adaptée au cinéma pour raconter des histoires vraiment macabres.

Pour cette liste, nous allons jeter un coup d’œil à certains des meilleurs du groupe. Qu’elles présentent des fantômes, des loups-garous, des vampires ou simplement des âmes humaines torturées, ces caractéristiques d’horreur gothique capturent parfaitement l’atmosphère sombre et la terreur émotionnelle si populaire dans le genre littéraire.