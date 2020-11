10 grands méchants de science-fiction piégés dans des films terribles

Dark Vador. Agent Smith. Le Xénomorphe. On aurait du mal à trouver un genre de film qui a donné naissance à autant de méchants emblématiques que la science-fiction. Que ce soit la portée interplanétaire de leur colère, leurs histoires d’origine extraterrestre ou simplement une tenue fantasmagorique et futuriste, le genre se prête à la naissance de méchants qui prennent une place dans nos cœurs, nos esprits et nos cauchemars.

Dans certains cas, cependant, le méchant de la pièce est à peu près le seul élément positif de tant de films de science-fiction décevants. Et où la possibilité de créer des significations spatiales tout-puissantes et d’apparence géniale peut souvent donner lieu à des personnages paresseux d’exception, lorsqu’une image de science-fiction Est-ce que obtenir ces chiffres néfastes correctement cela ne signifie pas qu’ils obtiennent nécessairement autre chose dans ce film.

Oubliez d’être abattu par un héros classique. Au lieu de cela, le potentiel intergalactique de ces méchants a été malheureusement vraiment écrasé par les films dans lesquels ils se sont retrouvés coincés.