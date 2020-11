10 castings de rêve pour le prochain film He-Man

Comme le montre la dernière décennie, il n’y a pas eu de meilleur moment que les années 2010 pour les films de super-héros en direct. Le MCU et le DCEU restent les titans régnants du genre, tandis que d’autres personnages tout aussi appréciés tels que les Teenage Mutant Ninja Turtles ont également vu des sorties à gros budget ces derniers temps.

Alors, où se situe «l’homme le plus puissant de l’univers» dans tout cela? Avec la CGI et la technologie de capture de mouvement d’aujourd’hui, sans parler du panthéon toujours grandissant d’acteurs stellaires, n’est-il pas temps de rendre une autre visite au pays d’Eternia, peut-être aller au château Grayskull pour un thé et des scones avec le prince Adam ? Heureusement, comme Sony le confirmera, la réponse est oui.

Noah Centineo a déjà été choisi comme He-Man lui-même, mais le reste de l’ensemble est encore inconnu. Les personnages classiques de Mattel ne manquent certainement pas dans le film, et si les directeurs de casting jouent bien leurs cartes, les nouveaux Masters of the Universe pourraient même ouvrir la voie à son propre univers cinématographique, rivalisant avec Marvel et DC avec ses le temps sous les projecteurs.

Personne ne veut un autre redémarrage médiocre d’Hollywood. Le cinéma compte autant sur ses acteurs que sur son écriture, voici donc les dix choix de casting de rêve de cet humble écrivain qui pourraient assurer le succès du film. Si vous regardez, Sony, prenez note.