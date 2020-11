10 acteurs qui pourraient jouer le Joker pour Matt Reeves

Le Batman était censé arriver dans les cinémas en juin prochain, mais après avoir été repoussé en octobre grâce aux événements mondiaux actuels, il a récemment glissé encore plus loin dans le calendrier en 2022. Ce n’était pas une énorme surprise, et si la bande-annonce de DC FanDome est toute indication, la vision du réalisateur Matt Reeves sur le chevalier noir promet de valoir la peine d’attendre.

Le film va mettre en lumière des méchants comme The Riddler et The Penguin, mais ce n’est un secret pour personne que le cinéaste a des plans pour une trilogie, et il y a déjà des rumeurs circulant selon lesquelles il a de grands projets pour Le Joker.

Batman et le clown Prince of Crime ne se sont pas affrontés à l’écran depuis 2008 The Dark Knight (Suicide Squad ne compte pas vraiment), donc une refonte de cela se sentira certainement comme quelque chose de nouveau au moment où une suite de The Batman se déroulera . La question est de savoir qui devrait suivre Heath Ledger et Joaquin Phoenix pour se transformer en le prochain Clown Prince of Crime?

Bien que vous soyez sans aucun doute familier avec certaines des suggestions habituelles, il existe un certain nombre d’acteurs qui seraient parfaits pour réinventer le méchant dans ce monde graveleux. Ici, vous trouverez les dix meilleurs candidats, et sans doute non conventionnels …