1 victoire surprise contre le Red Bull Salzburg

Sturm Graz a infligé sa première défaite de la saison en Bundesliga au Red Bull Salzburg. Les Styriens se sont imposés 3-1 samedi soir à Wals-Siezenheim et ont mis les meneurs de table et les champions en titre avant le match retour au Bayern Munich mercredi en Ligue des champions un amorti décent. Ivan Ljubic (48e) et Jakob Jantscher avec un doublé (53e, 59e) ont assuré la victoire à l’extérieur dans un quart d’heure après le redémarrage.

LASK a grimpé à deux points du tableau avec un nul 1-1 à Hartberg, et le deuxième Rapid, qui avait également deux points de retard, a également eu l’occasion de prendre la première place dimanche avec une victoire à Ried. Pour Salzbourg, Mergim Berisha (86e) n’a fait que des résultats cosmétiques, une série de 18 matches de championnat invaincus a pris fin. Ce n’était que la deuxième défaite des 64 derniers matchs de championnat à domicile. Plus récemment, ils ont perdu 3-2 contre LASK devant leur propre public le 14 février.

L’entraîneur de Salzbourg, Jesse Marsch, a accordé une pause à trois joueurs réguliers au début après leurs apparitions internationales et également en vue du match retour au Bayern Munich en Ligue des champions avec Andreas Ulmer, Maximilian Wöber et Sekou Koita mercredi. Le quatrième changement par rapport au nul 1-1 au Rapid avant la trêve internationale concernait Zlatko Junuzovic, qui a fait une pause en raison de sa légère déchirure musculaire, mais devrait être opérationnel mercredi. Avec le défenseur central français de 20 ans Oumar Solet, le débutant en championnat Nicolas Seiwald et Karim Adeyemi, trois jeunes de 20 ans ou moins ont rejoint l’équipe. De plus, Rasmus Kristensen s’est défendu juste derrière.

La troupe nouvellement formée a eu des problèmes de démarrage au début, également parce que Sturm a dérangé l’ennemi très tôt et s’y est opposé de manière agressive. Kevin Friesenbichler n’a touché que le pôle extérieur (5e). Sinon, l’équipe locale travaille sur une chance de surpoids, mais Noah Okafor (8e, 16e), Andre Ramalho (21e) et Adeyemi (26e) ont raté des occasions. La chose la plus dangereuse était un tir à longue portée de Vallci, dans lequel la tige a sauvé.

Avec un départ furieux après la pause, les Grazers se sont récompensés pour une apparition courageuse et se sont montrés maîtres de l’efficacité. Solet n’a pas dérangé Ljubic, et le milieu de terrain a effectué une volée après que Kuen ait traversé. Le deuxième coup est également venu d’une acceptation directe, cette fois Jantscher a réussi après un centre de Hierländer, qui a été servi par la tête de Friesenbichler. Six minutes plus tard, David Nemeth a commencé avec une passe de 70 mètres de Sandro Ingolitsch, et Jantscher a utilisé à nouveau sa passe au milieu de la meilleure façon de buteur.

Après l’arrivée d’Ulmer, Koita et Wöber, Salzbourg est devenu un peu plus dangereux, mais une merveilleuse conclusion de Berisha au coin après les travaux préparatoires de Koita est restée le seul gain. Sturm a gagné contre Salzbourg pour la première fois depuis le 27 août 2017 (1-0). À Salzbourg, ils ont été victorieux pour la première fois depuis le 2 octobre 2016. Grâce au troisième succès de la saison, ils sont passés à la quatrième place.

Score final: Red Bull Salzburg 1: 3 SK Sturm Graz

Déchiré: 0: 1 (48.) Ljubic 0: 2 (53.) Jantscher 0: 3 (59.) Jantscher 1: 3 (86.) Berisha

Salzbourg: Stankovic – Kristensen, Ramalho (61. Wöber), Solet, Vallci (56. Ulmer) – Seiwald, E. Mwepu (72. Susic) – Szoboszlai, Berisha, Okafor (56. Koita) – Adeyemi (56. Camara)

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Ljubic (92e F.Mwepu), Gorenc-Stankovic (72e Jäger), Kuen (92e Gazibegovic) – Friesenbichler (72e Balaj), Jantscher (84e. P. Huspek)

Cartons jaunes: Camara ou Gorenc-Stankovic, Ljubic, Hierländer