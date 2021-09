Horoscope du jour signe par signe (mardi 28 septembre 2021)

Pour comprendre le monde, il faut d’abord se comprendre soi-même. Il y a tellement plus à votre histoire que votre signe solaire. Une lecture complète d’horoscope basée sur vos détails de naissance vous donnera l’image entière… et peut juste changer votre vie. Cliquez sur votre signe et découvrez le message que les étoiles ont pour vous.

Horoscope Bélier aujourd’hui mardi 28 septembre

Alors que Mercure rétrograde aujourd’hui, vous avez la possibilité de régler une source de frustration ou de confusion. Des questions habilement posées apporteront la transparence dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Vous vivrez des moments très positifs sur le plan émotionnel aujourd’hui, amis Bélier. Vous vous retrouverez à faire des plans pour l’avenir.

Horoscope Taureau aujourd’hui mardi 28 septembre

Taureau, aujourd’hui, vous vous sentez bien dans votre peau. Ne laissez pas quelqu’un ou quelque chose perturber cet état, restez loin des conflits. Si vous avez l’audace de modifier vos habitudes, ce ne sera peut-être pas parfait, mais ce sera amusant !

Horoscope Gémeaux aujourd’hui mardi 28 septembre

Gémeaux, tout le monde vous reconnaît pour votre verve et votre éloquence, mais aujourd’hui, quelqu’un vous rétorquera un commentaire qui vous laissera sans voix pendant un moment. Alors que Mercure, votre souverain, devient rétrograde, il est temps de prendre soin de vous.

Horoscope Cancer aujourd’hui mardi 28 septembre

Cancer, vous découvrirez certaines vérités qui vous étaient jusqu’alors cachées. Ne soyez pas pressé de porter un quelconque jugement sur eux. Comme nous ne pouvons jamais garantir la source des faits, nous devons prendre ce que nous lisons avec des pincettes. Pour aller au fond d’un mystère dans votre vie, faites confiance à votre instinct pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.

Horoscope Lion aujourd’hui mardi 28 septembre

Lion, vous ne pourrez pas éviter de perdre le contrôle de votre tempérament aujourd’hui lors de disputes avec des amis. Attention. Partagez vos idées… et le changement dont vous avez besoin se produira.

Horoscope Vierge aujourd’hui mardi 28 septembre

Vierge, vous vous sentirez coupable d’avoir réagi impulsivement lors de disputes avec des amis proches. Il n’est pas trop tard pour s’excuser. Ce n’est pas parce que votre souverain est rétrograde que la journée doit être difficile.

Horoscope Balance aujourd’hui mardi 28 septembre

Balance, aujourd’hui est le jour idéal pour mettre de l’ordre dans votre boîte mail, supprimer les courriers indésirables et enregistrer les contacts qui vous intéressent. De vieux souvenirs oubliés se réveillent. Ce faisant, vous voyez comment vous pouvez restructurer votre avenir en quelque chose de plus nourrissant et de plus significatif.

Horoscope Scorpion aujourd’hui mardi 28 septembre

Scorpion, vos humeurs changeantes font que les autres ne savent pas comment vous traiter. Montrez-leur que vous n’êtes pas une mauvaise personne. L’espoir que vous ressentez est justifié.

Horoscope Sagittaire aujourd’hui mardi 28 septembre

Sagittaire, aujourd’hui, les nouvelles arrivent à vos oreilles avant celles des autres. Profitez-en, mais faites-le discrètement. Est-il temps de reconsidérer une supposition que vous avez faite et d’arriver à une conclusion plus positive ?

Horoscope Capricorne aujourd’hui mardi 28 septembre

Capricorne, vous continuerez à subir les conséquences des altercations avec vos proches. Une situation vous met mal à l’aise. Un simple réajustement s’impose. Il renforcera vos fondations et vous permettra d’aller de l’avant avec un sentiment de soulagement. Ne laissez pas la dépression s’emparer de vous.

Horoscope Verseau aujourd’hui mardi 28 septembre

Nos espoirs, nos rêves, nos ambitions et nos objectifs sont des choses fragiles et inconstantes. Comme un château de cartes, ils menacent de s’effondrer au moindre souffle de doute, d’anxiété ou d’incertitude. Verseau, vous ne pouvez pas vous permettre de succomber aux pressions que vous subissez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir, ayez confiance en vous.

Horoscope Poissons aujourd’hui mardi 28 septembre

Poissons, le calme vous abandonnera aujourd’hui et vous subirez quelques revers dus à des réactions inattendues de votre part. Lorsque les courants de la vie vont dans une certaine direction, vous êtes heureux de voir où ils vous mènent et de profiter des paysages en cours de route. Le fait que vous ne soyez pas sûr de pouvoir faire confiance à la sincérité d’une offre particulière ne vous aide pas. Sentez-vous une hésitation cachée ou une intention dissimulée ? Il est prudent d’ignorer vos pensées et vos craintes et de foncer.