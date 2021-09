Horoscope Poissons aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Le Poissons est compréhensif, compatissant et impressionnable. Comme il a un haut degré de sensibilité, il faut faire attention à ne pas blesser sa susceptibilité. Les Poissons ont besoin de retenue pour se sentir en sécurité, cela les aide à se détendre et à avoir confiance. Vous avez besoin de croire en quelque chose de plus élevé, vous êtes empathique avec votre environnement, vous ressentez de l’amour et de la compassion pour tous les êtres sur terre, vous avez beaucoup d’imagination mais, parfois, vous manquez d’un peu de volonté. Nous pouvons partager avec lui du bon art, de la bonne nourriture et du bon vin, il a beaucoup à nous apprendre.

La tranquillité vous quittera aujourd’hui et vous subirez quelques déboires dus à des réactions inattendues de votre part.

Santé

Gardez à l’esprit que vous pouvez tromper tout le monde autour de vous, mais pas vous-même. Il sera impossible de faire taire la voix de la conscience.

Vous devrez faire plus d’activités récréatives, en raison du stress que vous subissez dans votre vie quotidienne. L’idéal est de faire des promenades dans des lieux naturels, car elles contribuent à réduire l’anxiété. N’oubliez pas que votre santé physique est aussi importante que votre santé mentale.

Travail

Aujourd’hui vous pourriez être présenté à un nouveau supérieur qui sera chargé de superviser votre travail, profitez-en pour apprendre tout ce que vous pouvez, car ce sera quelqu’un qui partagera avec vous une grande partie de ses connaissances. Collaborez à tout ce que vous pouvez pour qu’il se sente à l’aise dès le premier jour.

Argent

L’insistance de certaines personnes pourrait vous taper sur les nerfs, mais évitez de vous énerver car cela pourrait affecter grandement votre productivité dans les affaires. Il vous suffit d’être patient et de vous concentrer sur votre travail pour que vos revenus ne souffrent pas de cette situation.

La clé pour pouvoir surmonter les vicissitudes qui vous attendent au travail aujourd’hui sera de maintenir votre sang-froid à tout moment.

Amour

Vous n’y avez peut-être pas pensé. Avoir une relation avec son meilleur ami peut être un défi, mais si vous le voulez tous les deux, pourquoi ne pas le faire ? Mais faites attention, car si ça ne marche pas, vous pourriez perdre votre amitié et votre relation. Blanchissez votre passé avant votre nouveau partenaire. Ne laissez pas des rumeurs mal intentionnées ruiner cette belle relation.

Voyage

C’est le moment idéal pour partager vos triomphes avec votre famille. Arrêtez de travailler et partez en vacances avec vos proches, ne laissez pas passer plus de temps, vous verrez comment après ces vacances votre coexistence dans votre maison sera beaucoup plus agréable.

Amitié

Vous êtes quelqu’un qui a su être loyal envers ses amis, pouvant compter sur ces amitiés, il est donc important que vous n’oubliiez pas que vous devez toujours passer du temps à partager avec eux et profiter du moment. Il vous aidera à vous libérer de toutes les tensions de la vie quotidienne.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le noir.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Poissons, l’échec n’est pas une option.

Le Poissons est le dernier signe du zodiaque. Son élément est l’eau, tout comme le Cancer et le Scorpion. Les personnes nées entre le 20 février et le 20 mars appartiennent au signe des Poissons.