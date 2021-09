Squid Game : combien 45,6 milliards de wons représentent en euros ?

Dans Squid Game, le grand prix à gagner est de 45,6 milliards de wons coréens – mais combien d’argent cela représente-t-il en France ? Dans la même veine que Alice in Borderland, The Hunger Games et les films Saw de James Wan, Squid Game oppose des gens ordinaires dans une série de jeux mortels. Mais outre le fait de rester en vie, le prix à gagner pour Squid Game est plus que suffisant pour permettre à ses joueurs désespérés de repartir à zéro.

En effet, le grand prix de 45,6 milliards de wons est la proverbiale carotte suspendue de Squid Game. Il est là pour motiver et extraire le maximum d’efforts des 456 joueurs de Squid Game, chacun d’entre eux étant un individu extrêmement désespéré et lourdement endetté. Dans l’épisode 2 de Squid Game, il est révélé que la mort de chaque joueur contribue à hauteur de 100 000 000 de wons à l’énorme tirelire affichée au-dessus du dortoir du joueur. Au fur et à mesure que les joueurs meurent, de plus en plus d’argent est versé dans cette tirelire, et le prix se rapproche de plus en plus des 45,6 milliards de wons promis. Et finalement, lors du dénouement de Squid Game, ce montant est atteint lorsque Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) devient le seul survivant.

45,6 milliards de wons coréens valent actuellement environ 32,9 millions d’euros. C’est plus qu’il n’en faut à Gi-hun pour rembourser ses dettes et obtenir la garde de sa fille, à Kang Sae-byok (Jung Ho-yeon) pour extraire sa famille de Corée du Nord et mener une vie agréable à Séoul, ou à Cho Sang-woo (Park Hae-soo) pour rendre ce qu’il a volé et éviter d’aller en prison. Bien que 45,6 milliards soient loin d’être suffisants pour qu’une personne soit considérée comme milliardaire sur le sol français, 32,9 millions d’euros représentent tout de même une somme importante, surtout si l’on tient compte du fait qu’un citoyen français moyen gagnera environ 1,2 millions d’euros au cours de sa vie, par exemple.

De plus, le nombre 456 est un thème récurrent dans la série dramatique de survie. Dans l’épisode 1 de Squid Game, Gi-hun a gagné 4 560 000 wons après avoir parié sur des chevaux lors de l’anniversaire de sa fille. Et en tant que dernier joueur choisi pour Squid Game, Seong Gi-hun est également connu sous le nom de joueur 456. Ce point est important, car Squid Game n’est pas seulement une affaire d’argent, puisqu’il explore en profondeur les thèmes de la moralité et de l’inégalité des richesses.

En effet, les 45,6 milliards de wons coréens ne représentent pas seulement le grand prix, mais aussi chacun des joueurs de la distribution de Squid Game. De plus, le fait que les personnes à l’origine de Squid Game puissent distribuer 45,6 milliards de wons tout en finançant les opérations quotidiennes de l’île montre à quel point les VIP qui se cachent derrière les jeux sont riches et puissants.