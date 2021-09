Horoscope Vierge aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Courtois, lucide, honnête, soigné, travailleur, le signe de la Vierge est l’éternel perfectionniste à la recherche d’un idéal. Habile et intellectuel en tête, avec lui il faut être attentif à tous les détails car un petit oubli peut lui faire très mal. Bien qu’il soit très patient, il critique tout ce qu’il voit : il ne faut pas s’en vouloir, il le fait avec affection et veut toujours que tout soit parfait. Il n’a aucun problème à prendre les commandes et est très utile.

Vous vous sentirez coupable d’avoir réagi de manière impulsive lors de disputes avec des amis proches. Il n’est pas trop tard pour demander pardon.

Santé

La satisfaction du sport fera de vous une personne plus énergique. Votre cerveau va libérer des endorphines qui vous procureront une sensation très agréable. Éloignez-vous du mode de vie sédentaire qui attire tant de maladies cardiovasculaires. Aujourd’hui est un bon jour pour commencer à se redresser et à adopter des habitudes plus saines. Rappelez-vous que les besoins les plus élémentaires de l’être humain ne sont pas satisfaits par le tangible. Apprenez à donner plus d’importance au spirituel.

Travail

La créativité qui est en vous, aujourd’hui pourrait être une excellente journée pour la développer. Ne laissez pas vos peurs et vos insécurités bloquer vos idées. Aujourd’hui est un bon jour pour que vous commenciez à les partager sans crainte. Ils réussiront.

Argent

Soyez prudent et ne prenez pas de décisions hâtives, tous les investissements ne sont pas rentables. Avant de prendre une décision d’investissement, vous devriez consulter un expert en investissement, afin d’avoir suffisamment de données à ce sujet. La compétition n’est pas toujours un aspect négatif de la personnalité. Gardez votre ego à distance pour éviter les conflits.

Amour

Soyez clair dès le début, ne les laissez pas prendre plus que ce que vous êtes prêt à offrir, avant de céder, vous devez définir clairement vos priorités dans une relation. Il est important de parler et d’établir une base pour la relation que vous respectez tous deux de manière égale. Vous trouverez l’amour d’une manière complètement inattendue pour vous pendant le voyage. Gardez vos yeux ouverts.

Voyage

Il est temps de planifier quelque chose pour ce week-end, cela ne doit pas être quelque chose de trop ostentatoire, peut-être un pique-nique ou une sortie au parc, laissez le naturel et l’improvisation prévaloir. Parfois, il est amusant de laisser tous les plans se mettre en place spontanément.

Amitié

L’amitié et les affaires ne vont pas de pair et vous devrez l’apprendre à vos dépens. Essayez de séparer les deux aspects pour ne pas entrer en conflit, car si au début tout semble très excitant, ces relations finissent toujours par se dégrader.

Surprises

Parmi les prochains jours, le meilleur pourrait être jeudi.

Astuce du jour pour les Vierge aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Si la Vierge vous donne un conseil, suivez-le. Elle ne vous dira peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais elle vous dira ce que vous devez savoir.

La Vierge est le sixième signe du zodiaque. Son élément est la terre, comme celui du Taureau et du Capricorne. Les personnes nées entre le 24 août et le 23 septembre appartiennent au signe de la Vierge.