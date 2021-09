Horoscope Lion aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Le Lion parvient toujours à capter l’attention des autres avec sa présence énergique. Un lion est le centre et l’étoile de son univers et aime que le monde tourne autour de lui. Noble, loyal, drôle, histrionique et sociable, il exerce son leadership avec naturel. Comme tout roi, il est naturellement arrogant, fier, parfois vaniteux et arrogant, mais sa générosité n’est comparée à rien, elle peut être écrasante.

Vous ne pourrez pas éviter de perdre le contrôle de votre humeur aujourd’hui lorsque vous vivez des disputes avec des amis. Avertir.

Santé

Aujourd’hui le temps va changer, faites attention au froid, il peut vous jouer des tours. Vous devez prendre un bon manteau, pour éviter que ce changement de température ne vous affecte sous forme de rhume. Gardez à l’esprit que les besoins les plus élémentaires de la personne ne sont pas couverts par l’argent. Essayez de mettre de côté les banalités.

Travail

Aujourd’hui, vous pouvez avoir quelques difficultés au travail mais cela ne vous nuit pas, au contraire, vos patrons se rendront compte que vous n’avez rien à voir avec le problème et renforceront votre position au sein du groupe de travail.

Argent

Si vos comptes commencent à être dans le rouge et que vous ne voyez pas comment sortir de cette situation. Demandez de l’aide à vos amis et à votre famille, vous devez mettre de côté votre fierté et votre ego pour être humble et reconnaître que vous avez besoin de l’aide des autres. Ne vous laissez pas emporter par les impulsions lorsque vous prenez une décision aujourd’hui. Prudence avant tout.

Amour

Ressentez-vous des papillons dans votre estomac ? Eh bien, c’est aujourd’hui le jour où vous devez vous donner à fond et demander en mariage la personne qui vous fait vibrer. Soyez courageux et lancez-vous dans l’amour, n’ayez pas peur de l’échec car derrière chaque échec se cache peut-être le prochain succès. Une invitation inattendue éveillera toutes vos attentes. Affinez tous les détails et préparez-vous pour une soirée spéciale.

Voyage

Dans les prochaines heures, vous recevrez des nouvelles d’amis à l’étranger, ils laisseront la lettre ouverte si vous voulez passer quelques jours avec eux, cela peut être une bonne idée. Cherchez des billets et rendez-leur visite par surprise, ils seront sûrement très heureux.

Amitié

Débarrassez-vous des “amis” toxiques qui vous empoisonnent la vie et ne vous font aucun bien. Car ce sont eux qui finiront par vous apporter des problèmes et des conflits, ce qui vous causera de nombreux maux de tête.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 75.

Astuce du jour pour les Lion aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Un bon Lion sait que lorsqu’il y a du désir, tout est possible.

Lion est le cinquième signe du zodiaque. Son élément est le feu, comme celui du Bélier et du Sagittaire. Les personnes nées entre le 22 juillet et le 21 août appartiennent au signe du Lion.