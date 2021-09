Horoscope Gémeaux aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Avec les Gémeaux, nous pouvons trouver quelqu’un avec qui nous pouvons discuter jusqu’à l’aube. Raisonnants, réfléchis, curieux et polyvalents, ils ont une capacité d’expression enviable. Avec une personnalité pleine d’esprit, amusante et flexible, il s’adapte à tout type d’environnement avec une grande facilité. Avec lui, nous découvrirons toutes les dernières nouvelles : il est toujours très bien informé et connecté. Tout le monde vous reconnaît pour votre verve et votre éloquence, mais aujourd’hui, quelqu’un vous rétorquera un commentaire qui vous laissera sans voix pendant un moment.

Santé

soyez prudent avec les exercices physiques, évitez les risques inutiles. Vous devez bien vous préparer avant de commencer toute activité physique et savoir à quel type d’effort vous êtes prêt. Faites un bilan de santé pour vous assurer que vous êtes en bonne santé pour commencer à faire du sport. Vous devriez peut-être vous réserver du temps à consacrer à vos affections afin de supprimer les tensions qui régissent votre vie privée.

Travail

Aujourd’hui n’est pas le jour idéal pour prendre des décisions importantes concernant votre travail, laissez passer. Vous êtes dans un moment sombre et difficile. Vous devez laisser la situation se calmer et avoir la patience d’attendre votre moment pour prendre cette décision.

Argent

Aujourd’hui, il faut multiplier l’argent, pas les dettes. Faites attention où vous placez votre argent et demandez l’avis d’un professionnel avant d’effectuer tout investissement. Ce que vous faites à contrecœur ne sera pas payant. Mais ce que vous faites avec plaisir vous rapportera de gros profits, et vous aimez beaucoup travailler.

Amour

Vous avez peut-être l’impression que votre partenaire vous a négligé, mais il/elle traverse peut-être des problèmes personnels, vous devriez peut-être lui demander comment il/elle se sent et le/la soutenir en cas de besoin, pour lui montrer que vous êtes à ses côtés pour tout ce dont il/elle a besoin. Vous êtes peut-être au mauvais endroit au bon moment. Quelqu’un d’intéressant est sur le point d’apparaître, soyez à l’affût.

Voyage

Vous allez bientôt embarquer pour un voyage inattendu avec quelqu’un que vous avez toujours aimé, c’est peut-être l’occasion de prendre l’initiative. Faites-le ! Profitez de la détente du voyage pour déclarer vos sentiments pour lui/elle.

Amitié

N’oubliez pas que c’est parfois la personne à laquelle vous vous attendez le moins qui vous fera vivre de bonnes expériences. Ne vous fermez pas à de nouvelles amitiés. Il est important que vous continuiez à élargir votre groupe d’amis, afin d’enrichir votre vie sociale.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 56.

Astuce du jour pour les Gémeaux aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Gémeaux, souriez car chaque jour est unique.

Les Gémeaux sont le troisième signe du zodiaque. Leur élément est l’air, tout comme la Balance et le Verseau. Les personnes nées entre le 22 mai et le 21 juin appartiennent au signe des Gémeaux.