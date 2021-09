Horoscope Bélier aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Audacieux et indépendant, il n’y a rien de mieux que de passer du temps avec un représentant du Bélier. Il peut nous surprendre par son innocence, sa capacité d’émerveillement, son courage, son esprit d’initiative, mais parfois il peut être un peu égoïste, agressif ou suivre ses impulsions sans en mesurer les conséquences. A ses côtés, on ne s’ennuie jamais. Il aime les conquêtes, est naturellement compétitif et a du mal à apprendre à partager.

Vous vivrez des moments très positifs sur le plan émotionnel aujourd’hui. Vous vous retrouverez à faire des plans pour l’avenir.

Santé

Vous aurez un retard dans vos règles, cela pourrait vous effrayer, mais ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas enceinte, c’est seulement le stress qui affecte votre cycle menstruel. Si vous avez des doutes, consultez votre gynécologue pour être rassurée. Il ne sert à rien de ressasser une situation dans votre esprit. Ce qui s’est passé ne changera pas parce que vous le faites. Acceptez-le et passez à autre chose.

Travail

Même si des personnes au travail vous envient, ne vous inquiétez pas car elles ne pourront pas vous nuire, vos performances au travail seront la meilleure image que vous pouvez donner de vous et ce sera quelque chose que vos patrons apprécieront très positivement.

Argent

Vérifiez bien les dépenses que vous faites avec votre argent, car vous pourriez en avoir besoin pour réaliser un investissement financier qui changera complètement votre vie, en vous aidant à compter sur une situation économique extraordinaire.

Jour de chance. La vente inattendue d’un objet que vous aviez en désuétude vous apportera l’injection de liquidités dont vous aviez besoin.

Amour

Pour le moment les plans romantiques peuvent attendre, vous n’avez ni le temps ni l’argent pour ce type d’aventure, il vaudra mieux rester à la maison avec du popcorn et Netflix. Profitez de ces moments de célibat pour apprendre à mieux vous connaître et avoir des idées plus claires en matière de relation. Vous ne pourrez pas éviter de regarder d’un œil différent un nouvel élément de votre environnement de travail. Gardez le plaisir et le travail séparés.

Voyage

Ne restez pas chez vous, faites vos valises et partez à la découverte du monde, pour enrichir votre vie. C’est le meilleur moyen d’apprendre à mieux se connaître et de découvrir des choses sur soi que vous ne découvririez jamais autrement.

Amitié

Vos amis chercheront à sortir de la routine, à essayer quelque chose de nouveau et de risqué. Si vous ne pensez pas que c’est pour vous, déclinez poliment l’offre. Ils comprendront et n’en feront pas tout un plat.

Surprises

Parmi les prochains jours, jeudi pourrait être le meilleur.

Astuce du jour pour les Bélier aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

La différence entre gagner et perdre est souvent de ne pas abandonner, Bélier.

Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Leur élément est le feu, tout comme le Lion et le Sagittaire. Les personnes nées entre le 21 mars et le 20 avril appartiennent au signe du Bélier.