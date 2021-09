Horoscope Scorpion aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Le Scorpion n’est jamais passé inaperçu : sa volonté, sa détermination et son magnétisme sont incontournables. Contrôleur, énergique, insatiable, exigeant, difficile à comprendre, il est ami avec ses amis avec qui il forme des « cliques » et est très méfiant jusqu’à ce qu’il nous laisse entrer dans leur intimité. Si nous sommes prêts à céder, nous pouvons être amis avec un Scorpion. Il aime les secrets, qui seront très bien gardés avec lui jusqu’à ce qu’il se fâche. Stratège né, il aime les défis, est jaloux et possessif, et parfois un peu vindicatif.

Votre humeur changeante fait que les autres ne savent pas comment vous traiter. Montrez-leur que vous n’êtes pas une mauvaise personne.

Santé

prenez soin de votre corps, c’est le seul endroit où vous avez à vivre et celui qui doit vous porter sur cette longue et intéressante route qu’est la vie. Faites attention à votre alimentation et mettez de côté le tabac et l’alcool. Cette période indique que vous devez vous occuper à la fois des aspects internes et externes de l’image. Cela commence par la peau et les cheveux.

Travail

ne vous trompez pas, ce travail n’est pas celui qui vous convient le mieux, essayez de chercher un nouvel emploi et suivez votre ambition professionnelle. N’abandonnez pas, car la persévérance est la clé du succès.

Argent

Ne sois pas si collant. Aujourd’hui est un bon jour pour partager une partie de votre argent avec vos proches. Dans cette vie, vous devez être reconnaissant, inviter une personne qui vous est chère à déjeuner ou lui offrir un cadeau qu’elle n’attend pas. Il est temps d’investir de l’argent dans la rénovation de votre maison. Mais évitez de trop dépenser pour des choses qui n’en valent pas la peine.

Amour

L’amour a toujours été important pour vous, cependant, cela n’a jamais été un chemin facile. Rappelez-vous que tout ce que vous donnez est ce que vous recevrez, car c’est le sens de la vie et personne ne vous donnera rien gratuitement. Avoir un partenaire ne signifie pas avoir quelqu’un pour sortir et avoir du bon sexe. Donnez de la place à la romance ou ils finiront par vous quitter.

Voyage

profitez de tout le monde qui vous entoure. Faites vos valises et voyagez. Aujourd’hui est un bon jour pour chercher les billets d’avion qui vous transporteront vers la destination de vos rêves.

Amitié

Faites attention à qui vous confiez vos intimités, dans le cas de la vie personnelle, soyez prudent avant de vous confier à quelqu’un. Être trop confiant pourrait vous attirer des ennuis.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 21.

Astuce du jour pour les Scorpion aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Scorpion, donnez à chaque jour une chance d’être le meilleur jour de votre vie.

Le Scorpion est le huitième signe du zodiaque. Son élément est l’eau, comme celui du Cancer et des Poissons. Les personnes nées entre le 24 octobre et le 22 novembre appartiennent au signe du Scorpion.