Horoscope Sagittaire aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Le Sagittaire est un super compagnon et optimiste, avec un esprit aventureux, qui aime voyager et philosopher jusqu’aux petites heures du matin. Chercheur infatigable, intrépide, enthousiaste, sans tact, il est gracieusement maladroit et « raté ». Il n’a pas de filtres quand il parle : il peut nous dire les pires choses avec une fraîcheur totale, peut-être n’a-t-il même pas remarqué la force de ses propos. Il déteste la routine, c’est un excellent compagnon de voyage et d’aventure car pour un Sagittaire il n’y a pas de frontières physiques ou mentales. Il aime la liberté.

Aujourd’hui, les premiers fruits arrivent à vos oreilles avant les autres. Profitez de cet avantage, mais de manière discrète.

Santé

Ne mangez pas trop, vous pourriez avoir de graves problèmes d’estomac. Vous devriez faire attention aux aliments lourds que vous consommez chaque jour et commencer à introduire des aliments plus sains. Vos énergies sont faibles, vous devez vous rapprocher de votre famille pour partager des moments avec eux et recharger les batteries. Ce sera bon pour vous.

Travail

Soyez patient pour demander votre augmentation de salaire, ce n’est pas aujourd’hui qu’il faut le faire. Vous y aspirez depuis longtemps, mais la situation dans l’entreprise n’est pas la meilleure pour que vous puissiez aller demander une augmentation à vos patrons.

Argent

Le marché financier peut changer d’un moment à l’autre, la clé du succès est de savoir profiter des opportunités et de toujours garder un pourcentage de son argent épargné. Prenez conseil avant de vous lancer dans un nouvel investissement et en cas de doute, ne le faites pas. Pour investir, il faut toujours être très sûr de ses possibilités. Vous devrez redoubler d’efforts dans la sphère économique, car la route est très compliquée. Des résultats sur le pas de la porte.

Amour

Aujourd’hui, vous pourriez rencontrer votre moitié. Mais il ne viendra pas seul, vous devez être celui ou celle qui s’ouvre à l’amour et qui laisse son cœur s’adoucir pour rencontrer la personne avec qui vous partagerez votre vie. Vous êtes amoureux et l’amour vous fait tout oublier. Vous négligerez un engagement et quelqu’un deviendra très contrarié.

Voyage

Il est temps d’oublier votre travail et de consacrer du temps de qualité à votre famille. Organisez des vacances où toute la famille pourra créer ensemble des souvenirs heureux et inoubliables.

Amitié

Le pire qui puisse arriver est déjà arrivé, ne soyez pas désolé, les choses tombent d’elles-mêmes, le temps viendra où la vérité sera connue et tout le monde verra que vous n’y êtes pour rien.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le bleu.

Astuce du jour pour les Poissons aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Sagittaire, grand est celui qui, pour briller, n’a pas besoin d’éteindre la lumière des autres.

Le Sagittaire est le neuvième premier signe du zodiaque. Son élément est le feu, comme celui du Bélier et du Lion. Les personnes nées entre le 23 novembre et le 22 décembre appartiennent au signe du Sagittaire.