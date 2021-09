Horoscope Cancer aujourd’hui mardi 28 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Très sensible, le Cancer saura nous protéger en cas de besoin et nous accueillir dans son refuge où les plaisirs charnels abondent, y compris la bonne nourriture et le repos nécessaire. Possédant une grande imagination, une forte volonté et de la ténacité, il peut tomber dans la mesquinerie ou la mélancolie, surtout lorsqu’il est affligé de sa légendaire mauvaise humeur. Accroché aux histoires du passé, il est gouverné par la Lune et, comme elle, il est changeant.

Vous découvrirez certaines vérités qui vous étaient jusqu’alors cachées. Ne portez pas de jugement trop rapide sur eux.

Santé

votre santé va commencer à s’améliorer, peut-être avez-vous eu une grippe qui vous a fait tomber au lit pendant quelques jours, mais heureusement tout va passer très vite et vous allez commencer à vous rétablir grâce aux médicaments prescrits par votre médecin. Pour prévenir les futurs rhumes ou grippes, il faut bien manger et nourrir son organisme avec de la vitamine C. Vous devrez apprendre à être plus tolérant et patient avec les fautes ou les erreurs de vos proches. N’exigez que ce que vous êtes capable de donner.

Travail

Aujourd’hui, vous devez effectuer toutes les tâches en attente au travail. Demandez de l’aide à vos collègues si vous voyez que le travail en cours vous dépasse. N’ayez pas peur de le faire, ils vous aideront, sans y penser.

Argent

Économisez de l’argent car vous recevrez aujourd’hui un paiement inattendu que vous garderez longtemps sur vous. Vous devez faire preuve de patience et supporter de vivre un temps avec moins de ressources, jusqu’à ce que vous ayez fini de payer cette dette. Votre négligence à prendre vos responsabilités au sérieux provoquera une série d’événements négatifs pour vous.

Amour

Les promesses non tenues sont un détonateur pour commencer à fracturer une relation, si vous ne pouvez pas tenir votre parole, ne vous engagez pas, car vous finirez par blesser votre partenaire. Ne promettez pas des choses qui ne sont pas vraiment à votre portée. Vous êtes arrivé au week-end plein d’énergie. Profitez de cette journée pour organiser une sortie avec votre partenaire.

Voyage

Choisissez une destination et vivez une aventure qui fera de vous une meilleure personne. Ne choisissez pas un lieu parce qu’il est à la mode, mais plutôt pour ce que la ville ou le village vous transmet.

Amitié

Bientôt, l’un de vos meilleurs amis s’envolera vers de nouvelles contrées. Ne soyez pas triste, le destin vous réunira à nouveau très bientôt. Soutenez-le/la et aidez-le/la dans tout ce dont il/elle peut avoir besoin. Soyez attentif(ve) à lui/elle, il/elle a besoin de vous.

Surprises

Votre numéro de chance aujourd’hui est le 2.

Astuce du jour pour les Cancer aujourd’hui mardi 28 septembre 2021

Cancer, parfois on gagne et parfois on apprend.

Le cancer est le quatrième signe du zodiaque. Son élément est l’eau, tout comme le Scorpion et les Poissons. Les personnes nées entre le 21 juin et le 23 juillet appartiennent au signe du Cancer.