Samsung : Ce service va devenir gratuit sur les vieux modèles avec la nouvelle mise à jour de One UI 6.1

Le 28 mars marque le début d’une ère nouvelle pour les utilisateurs de certains modèles antérieurs de smartphones Samsung.

La compagnie sud-coréenne a annoncé le déploiement de One UI 6.1, sa dernière mise à jour de surcouche Android, introduisant ainsi les avancées de Galaxy AI aux détenteurs de ces appareils. Cette initiative place Samsung, aux côtés de Google, parmi les pionniers de l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans l’écosystème des smartphones. L’arrivée de cette technologie sur les modèles Galaxy S24, dévoilés en janvier 2024, avait suscité un intérêt pour ses multiples fonctionnalités innovantes. Cet article détaille les appareils éligibles à cette mise à jour, les fonctionnalités de Galaxy AI, et explore les implications de cette avancée pour les utilisateurs de Samsung.

Les Appareils Éligibles à la Mise à Jour

L’annonce de Samsung précise que la mise à jour Galaxy AI concernera un ensemble sélectif de ses dispositifs haut de gamme. Les modèles tels que les Galaxy S23, y compris les variantes S23+ et S23 Ultra, ainsi que les versions plus récentes telles que le Galaxy S23 FE, bénéficieront de cette mise à jour dès sa sortie. Les smartphones pliants, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, sont également inclus dans cette liste. Par ailleurs, les tablettes Galaxy Tab S9 recevront la mise à jour One UI 6.1 dans la même période, bien qu’un léger décalage soit possible par rapport aux smartphones.

Fonctionnalités Clés de Galaxy AI

Galaxy AI offre aux utilisateurs une gamme de fonctions pratiques et novatrices. Le clavier peut dorénavant résumer du texte, en changer la formulation ou encore corriger des fautes d’orthographe. L’application de notes et le navigateur permettent de résumer une page web en quelques instants. De plus, l’application Téléphone peut traduire un appel en temps réel, tandis que le dictaphone est capable de transcrire des conversations. L’application Photos se voit dotée de capacités de modification d’images avancées, et la fonctionnalité « Entourer pour chercher » intègre Google Lens directement dans l’interface Android.

Perspectives Futures

Si le déploiement de Galaxy AI suscite l’enthousiasme, il est peu probable que Samsung étende cette mise à jour à d’autres modèles anciens. La stratégie semble privilégier les appareils haut de gamme, excluant de fait la gamme Galaxy A. Cette limitation suggère un équilibre délicat entre l’innovation et la préservation des ventes de nouveaux modèles.

Cet article explore l’introduction de Galaxy AI sur les anciens smartphones Samsung haut de gamme via la mise à jour One UI 6.1. En rendant disponibles les fonctions avancées d’intelligence artificielle des Galaxy S24 sur des modèles précédents, Samsung démocratise l’accès à ces innovations, enrichissant l’expérience utilisateur de millions de ses clients.