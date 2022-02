La série Samsung Galaxy S22 utilisera de “nouveaux matériaux” fabriqués à partir de filets de pêche recyclés

Soyons honnêtes : les entreprises doivent faire beaucoup plus pour réutiliser et recycler leurs déchets et réduire leur impact sur l’environnement. La plupart des géants de la technologie se sont fixé divers objectifs de durabilité, dont l’utilisation de plastique recyclé et la neutralité carbone pour y parvenir.

Bien qu’ils aient fait des progrès constants dans ce domaine, ce n’est pas encore suffisant. Aujourd’hui, dans le cadre d’une avancée majeure en matière de durabilité, Samsung a annoncé qu’elle avait développé un “nouveau matériau” à partir de filets de pêche jetés dans les océans. L’entreprise utilisera ce nouveau matériau dans ses futurs appareils, à commencer par la série Galaxy S22 dont le lancement est prévu plus tard dans la semaine.

Toutefois, Samsung ne précise pas comment ni quels plastiques elle remplacera sur ses appareils par ce nouveau matériau. Néanmoins, ce geste marquera une nouvelle étape dans la démarche de l’entreprise visant à éliminer les plastiques à usage unique dans ses produits. En 2019, le fabricant coréen de smartphones avait promis de passer à des emballages plus respectueux de l’environnement pour ses produits, comme les matériaux recyclés et bioplastiques.

Citant un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Samsung souligne dans son annonce que jusqu’à 640 000 tonnes de filets de pêche sont abandonnés chaque année, détruisant la vie marine et endommageant les récifs coralliens et autres habitats. Le fabricant coréen de smartphones collecte et réutilise ces filets de pêche abandonnés à moins de 50 km des côtes pour les utiliser dans les appareils Galaxy, réduisant ainsi leur impact environnemental et contribuant à nettoyer les océans.

Selon Samsung, il s’agit des “premières étapes essentielles pour garder nos océans propres et préserver la planète et notre avenir collectif”.

Compte tenu de l’échelle et de la taille de Samsung et du nombre de produits qu’elle vend, cette démarche devrait avoir un impact positif sur l’environnement à long terme. Nous nous attendons à ce que la société parle davantage de ce nouveau matériau plus tard cette semaine lors de l’événement Galaxy Unpacked.