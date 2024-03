Abonnés Livebox : Gratuit pour vous cette innovation révolutionnaire pour regarder vos séries préférées

Dans une ère où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, les habitudes de consommation de contenu télévisuel se transforment tout autant.

Orange, un acteur majeur du paysage télécom français, est à l'avant-garde de cette révolution avec son projet audacieux visant à remplacer les décodeurs TV traditionnels par une application télévisée universelle. Ce changement, promis depuis 2017 par l'ancien PDG Stéphane Richard, est désormais sur le point de devenir réalité, marquant une étape importante dans l'évolution de la consommation de médias.

Un Nouveau Tournant Pour Orange

Le passage à une application Smart TV représente un virage stratégique pour Orange. Loin d'être un simple changement technique, il reflète une volonté de s'adapter aux modes de consommation modernes, où la flexibilité et l'accès multiplateforme sont rois. L'application Smart TV d'Orange, actuellement en phase de test via Le Lab, le site dédié aux bêtas d'Orange, promet de rendre l'expérience TV plus accessible et plus intégrée, compatible avec une multitude de dispositifs tels que l'Apple TV, Google TV, Android TV et le Fire TV Stick d'Amazon.

L'Écologie et l'Économie Au Cœur du Projet

Au-delà de l'amélioration de l'expérience utilisateur, le projet porte en lui une dimension écologique notable. En se détournant des box traditionnelles, Orange contribue à réduire l'empreinte environnementale liée à la production et à la distribution de ces appareils. Cette initiative s'inscrit dans une tendance globale de dématérialisation des services, cherchant à minimiser les déchets électroniques et à optimiser l'utilisation des ressources.

Une Tendance Internationale

Cette évolution vers des applications télévisées n'est pas unique à la France. À l'international, plusieurs opérateurs ont déjà adopté cette approche, proposant leurs services TV au travers d'applications sur des dispositifs comme l'Apple TV ou directement intégrées aux Smart TV. Des acteurs tels que Free avec son application OQEE, Bouygues avec B.TV et SFR avec SFR TV montrent que la France emboîte le pas à cette tendance mondiale.

Avantages Pour Les Abonnés

Le déploiement de services TV via application présente plusieurs avantages pour les abonnés, notamment la réduction du nombre de télécommandes nécessaires et la possibilité de souscrire à des services TV indépendamment des offres internet. De plus, cette approche permet une plus grande flexibilité, l'application pouvant être utilisée hors du domicile sur n'importe quelle connexion internet, offrant ainsi une continuité de service appréciable.

Partenariat Avec samsung et Phase de Test

Dans le cadre de son expérimentation, Orange s'est associé à Samsung pour garantir la compatibilité de l'application avec les téléviseurs de la marque. Les clients intéressés par cette innovation peuvent s'inscrire pour participer à la phase de test qui débute le 8 avril 2024. Cette période d'essai, étendue sur deux mois, permettra d'affiner l'application avant son déploiement à plus grande échelle.

Vers Une Nouvelle Ère Télévisuelle

L'initiative d'Orange d'introduire une application Smart TV universelle est révélatrice d'une transformation profonde de l'industrie télévisuelle, orientée vers plus de flexibilité, d'accessibilité et de respect de l'environnement. En éliminant le besoin d'un décodeur physique, Orange ne se contente pas de répondre aux attentes contemporaines des consommateurs ; l'entreprise réinvente également la manière dont les services de télévision sont distribués et consommés.

Cet article explore le passage d'Orange vers une application Smart TV universelle, marquant une révolution dans l'accès aux services télévisuels. En remplaçant les décodeurs traditionnels par une application compatible avec une large gamme d'appareils, Orange s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation, tout en intégrant une dimension écologique à son offre. Cette initiative souligne l'évolution continue de la consommation de médias, vers plus de simplicité, de flexibilité et de responsabilité environnementale.