Nouveauté abonnés Free : Un service qui va vous permettre de dormir sur vos 2 oreilles et qui vient de sortir

La révolution de la sécurité domestique : Qiara et free S'associent.

La start-up française Qiara, connue pour bouleverser le secteur de la sécurité domestique, s'associe à Free pour offrir aux abonnés Freebox une expérience inédite de sécurité à domicile grâce à son système d'alarme connecté de nouvelle génération. Cette collaboration symbolise une étape significative dans la fusion de l'innovation technologique et du service client, rendant la sécurité à la maison plus accessible et plus intuitive.

Qiara : L'Avènement de la Sécurité Domestique Intelligente

Qiara se distingue par son approche novatrice de la sécurité domestique. En intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la startup promet une détection d'événements plus précise, réduisant les fausses alertes tout en améliorant la réactivité du système. De plus, son infrastructure IoT de pointe assure le maintien d'une solution de sécurité fiable, même en cas de coupure de courant ou de perturbation internet (ce qui espérons n'arrive jamais avec Free).

Composants du Pack Essentiel Qiara Description Caméra de surveillance full HD Visualisation en temps réel, jour et nuit, avec technologie non intrusive. Détecteur de mouvement Détection jusqu'à 6 mètres, ignorant les animaux domestiques. Détecteur d'ouverture Surveillance des portes et fenêtres avec alertes immédiates. Sirène d'alarme 105 dB pour dissuader les intrus. Clavier numérique Gestion intuitive du système d'alarme.

Une Simplicité d'Utilisation au Cœur de la Philosophie Qiara

L'installation du système Qiara est conçue pour être d'une simplicité enfantine. Les utilisateurs sont guidés pas à pas grâce à une application mobile dédiée, assurant une mise en place rapide et sans souci. Cette simplicité est reflétée à tous les niveaux de l'expérience utilisateur, depuis l'installation jusqu'à la gestion quotidienne du système de sécurité.

Une Interface Utilisateur Fluide et Intuitive

L'application Qiara est au cœur de l'expérience utilisateur, offrant une interface simple et intuitive. Elle permet aux utilisateurs de gérer leur système de sécurité avec facilité, où qu'ils soient, en un seul clic. La centralisation des fonctionnalités de sécurité dans une seule application souligne l'engagement de Qiara à rendre la sécurité domestique aussi accessible que possible.

Un Design au Service de l'Esthétique et de la Fonctionnalité

L'engagement de Qiara ne se limite pas à la technologie et à l'expérience utilisateur; l'esthétique des produits joue également un rôle crucial. Le design épuré des dispositifs Qiara leur permet de s'intégrer harmonieusement dans tout type d'intérieur, reconnaissant ainsi la dualité de la fonctionnalité et de la forme. Cet engagement envers le design a été récompensé par des prix prestigieux, témoignant de la qualité exceptionnelle des produits Qiara.

Une Approche Transparente et Sans Engagement de Qiara

En rupture avec les modèles traditionnels, Qiara offre une structure de prix juste et transparente, sans engagement à long terme. Cette approche flexible permet aux utilisateurs de choisir le niveau de protection adapté à leurs besoins, sans les contraintes habituellement associées aux systèmes de sécurité domestique.

L'Engagement Commun de Qiara et Free pour la Sécurité

La collaboration entre Qiara et Free incarne une vision partagée de la technologie au service des utilisateurs. Les abonnés Freebox bénéficient d'une offre exclusive de -20% sur le Pack Essentiel Qiara et les services associés, marquant un pas vers une sécurité domestique plus accessible et plus intégrée.

Cet article explore la collaboration entre Qiara et Free qui marque une nouvelle ère dans la sécurité domestique intelligente. En offrant un système d'alarme connecté innovant et facile à utiliser, Qiara répond aux besoins modernes de sécurité tout en s'intégrant parfaitement dans l'écosystème Freebox. Les abonnés bénéficient d'une réduction significative, soulignant l'engagement de Free à fournir des solutions avancées à ses utilisateurs.

Source : Groupe Iliad