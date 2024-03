MonkeyEmpire : le jeu vidéo ouvre une nouvelle page de son Histoire avec cette idée géniale d’un studio français

MonkeyEmpire : Une révolution dans le monde du gaming grâce au Web3 et au MonkeyCoin.

Le monde du jeu vidéo est à l’aube d’une révolution avec l’arrivée de MonkeyEmpire, une start-up pionnière qui allie la technologie blockchain à l’univers du gaming. Cette innovation majeure se matérialise par le lancement du MonkeyCoin, une cryptomonnaie conçue pour transformer l’expérience des joueurs en leur offrant plus de contrôle et de possibilités de gains réels. Après une période de développement intensif de trois ans, l’équipe derrière MonkeyEmpire, composée de talents français, est prête à marquer l’histoire du jeu vidéo.

Lire aussi :

Une plateforme ludique et économique

MonkeyEmpire se distingue par son approche novatrice, offrant un jeu de stratégie massivement multijoueur en temps réel (MMO-RTS) gratuit et accessible à tous. Inspiré par des classiques comme Clash of Clans, ce jeu invite les joueurs à construire, développer et défendre leur empire dans un univers peuplé de singes guerriers. L’objectif ? Devenir le souverain incontesté de l’Empire en accumulant des ressources et, surtout, des MonkeyCoins.

Le MonkeyCoin : Au-delà d’une simple monnaie

Le MonkeyCoin se place au cœur de l’économie de MonkeyEmpire, révolutionnant le concept de GameFi (Finance de Jeu) en permettant une interaction économique directe entre les joueurs et le jeu. Grâce à l’intégration des NFTs, chaque joueur peut non seulement améliorer son expérience de jeu mais aussi obtenir des récompenses uniques. La première émission de ces tokens a eu lieu le 26 mars 2024, marquant un tournant dans l’industrie du jeu.

Une technologie de pointe pour une expérience unique

L’une des forces de MonkeyEmpire réside dans son utilisation de l’Unreal Engine 5, garantissant des standards graphiques et une fluidité de jeu de niveau AAA. En étant déployé sur des blockchains comme Solana, Avalanche et Binance Smart Chain, le jeu promet une interopérabilité et une sécurité inégalées, faisant de lui l’un des premiers à conjuguer haute qualité et technologie blockchain.

Une gestion économique réfléchie

La réussite d’un tel projet repose sur un équilibre économique délicat. L’équipe de MonkeyEmpire s’engage à ajuster continuellement les mécanismes du jeu pour maintenir une économie stable, en veillant à équilibrer inflation et déflation pour préserver la valeur du MonkeyCoin. Cet engagement est essentiel pour garantir une expérience de jeu équitable et durable pour tous les joueurs.

Une fondation française ambitieuse

Derrière MonkeyEmpire, on trouve Samy B. et Augustin C., deux amis d’enfance originaires du Val d’Oise, passionnés par les jeux vidéo et la blockchain. Leur vision a rapidement séduit de nombreux investisseurs et partenaires, leur permettant de lever 845 000 dollars en fonds SEED et de poser les bases d’un projet audacieux. Leur collaboration étroite a permis de concevoir un univers de jeu riche et une bande sonore immersive, éléments clés de l’attrait de MonkeyEmpire.

Un engagement envers la sécurité et l’amusement

Bien que l’univers des cryptomonnaies et des jeux blockchain puisse sembler intimidant, MonkeyEmpire met un point d’honneur à offrir une expérience sécurisée et divertissante. Les joueurs sont encouragés à faire leurs propres recherches et à investir prudemment, l’équipe rappelant que le monde des jeux DeFi, bien que prometteur, comporte ses risques.

Cet article explore l’innovation apportée par MonkeyEmpire dans le secteur du jeu vidéo, à travers le lancement du MonkeyCoin. En offrant un jeu stratégique massivement multijoueur enrichi par la technologie blockchain, MonkeyEmpire ouvre la voie à une nouvelle forme de jeu où économie réelle et univers virtuel se rencontrent.