Une nouvelle fuite suggère que les prochains smartphones pliables de Samsung sont résistants à l’eau

Les téléphones pliables sont connus pour leur fragilité, mais Samsung pourrait ajouter une résistance à l’eau à ses prochains Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. En fait, une nouvelle fuite de Evan Blass suggère que les téléphones disposeront d’un indice IPX8, ce qui signifie qu’ils peuvent être complètement immergés dans l’eau sans subir de dommages. Comment est-ce possible ?

Si la fuite d’Evan Blass est exacte, alors Samsung doit avoir les meilleurs ingénieurs du monde. Les écrans pliables ont beaucoup de jeu pour éviter les plis, il est donc très facile pour l’humidité (et les petites particules) de se glisser derrière leur écran. Non seulement cela, mais les mécanismes de charnière peuvent être très fragiles et ne sont pas exactement destinés à être immergés.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Bien que ce soit très improbable, c’est possible que Samsung a enfin trouvé un moyen de fabriquer un appareil pliable durable et fiable. Cela pourrait expliquer pourquoi Samsung ne sort pas d’appareil Note cette année et ajoute plutôt la prise en charge du S Pen et un processeur haut de gamme à ses pliables.

Certaines spécifications d’affichage et de caméra sont également incluses dans la fuite d’Evan Blass. Le Z Flip 3 est censé avoir un écran interne de 6,7 pouces et un écran de couverture de 1,9 pouces pour les notifications, tandis que le Fold 3 a un écran extérieur de 7,6 pouces et un écran « tablette » intérieur de 12,4 pouces. En ce qui concerne l’appareil photo, les deux appareils ont un appareil photo principal de 12 MP et un objectif selfie de 10 MP, bien que le Z Fold ait un réseau de trois caméras tandis que le Z Flip n’a que deux objectifs externes.

Nous en apprendrons plus sur les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 lorsqu’ils seront officiellement annoncés le 11 août. Espérons que la fuite d’Evan Blass soit correcte, bien qu’un indice de résistance à l’eau IPX8 semble un peu trop beau pour être vrai, car cela nécessiterait un saut énorme dans l’ingénierie. Hé, au moins nous savons que la rumeur S Pen est vraie.