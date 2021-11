Meilleur ouvrier de France : La crème de la crème des artisans français

Vous avez sûrement déjà lu quelque chose sur le Meilleur Ouvrier de France, ou peut-être avez-vous repéré une personne portant un col rouge, blanc et bleu distinctif que l’on connaît surtout sur des chefs de métiers de bouche. Il semble qu’un Meilleur Ouvrier de France (MOF) soit quelqu’un de spécial, mais vous ne savez pas pourquoi ? Betanews vous éclaire un peu plus sur ces hommes et femmes d’exception.

C’est quoi un meilleur ouvrier de France ?

Comme son nom l’indique, c’est un titre décerné uniquement aux meilleurs des meilleurs. Parmi les détenteurs célèbres de ce titre, citons le regretté chef Paul Bocuse et le chocolatier Jacques Torres, mais il y en a bien d’autres comme Philippe Etchebest, célèbre pour ses coups de gueule dans l’émission de M6 Cauchemar en Cuisine.

Le MOF a été créé en 1924 afin d’encourager les artisans, ainsi que de préserver et de promouvoir les métiers traditionnels. Des prix sont décernés dans plus de 200 catégories. Certaines sont bien connues, comme la boulangerie et la pâtisserie, tandis que d’autres sont plus obscures, comme la ferblanterie et le facteur d’orgue. Il y en a même une pour ceux qui fabriquent des prothèses dentaires !

Comment devient-on MOF ?

Les aspirants Meilleur ouvrier de France participent à un concours organisé tous les trois ou quatre ans, selon le métier. Chaque concurrent se voit confier un ensemble de tâches extrêmement exigeantes qui nécessitent la maîtrise de la technique. Pour gagner, on dit que les concurrents doivent “approcher la perfection”. Et ils ne sont pas seulement jugés sur leur résultat, mais aussi sur leurs méthodes, leur rapidité et leur savoir-faire, tout en étant scrutés à la loupe par les juges.

Pour vous donner un exemple de ce qu’est un concours, des chefs concourant récemment dans la catégorie gastronomie ont eu cinq heures pour réaliser trois plats compliqués. Chaque chef était associé à deux jeunes assistants qu’il n’avait jamais rencontrés auparavant, et chaque plat devait être terminé à une heure précise.

Le concours de pâtisserie peut être encore plus éreintant : en 2007, les concurrents ont dû préparer un buffet de mariage complet sur une période de trois jours. Un film documentaire américain intitulé “Kings of Pastry” (Les rois de la pâtisserie) a été réalisé sur le concours, avec toute sa splendeur et ses déceptions, prouvant que l’excellence françaises passionne même outre-Atlantique.

Dans les coulisses de la finale des MOF

Lire cette vidéo sur YouTube

Quelle récompense pour le meilleur ouvrier de France ?

Contrairement à d’autres distinctions, les candidats au MOF ne sont pas en compétition les uns avec les autres, mais plutôt avec une norme de perfection. Chaque année, tous les concurrents peuvent recevoir le prix, ou aucun d’entre eux. Et il est si difficile de devenir un MOF que moins de 100 titres sont décernés par an, dans près de 200 métiers.

Ceux qui réussissent l’épreuve reçoivent une médaille lors d’une cérémonie à la Sorbonne, puis sont reçus par le président de la République au palais de l’Élysée. Les lauréats sont autorisés à porter le col rouge, blanc et bleu tant convoité, un honneur si vénéré qu’il est illégal de le porter si vous n’êtes pas un MOF (les contrevenants encourent une peine de prison).

Le titre de Meilleur ouvrier de France est accordé à vie et ceux qui le détiennent sont considérés comme les gardiens de leur métier. Ils sont chargés de faire respecter ses normes et de transmettre leurs connaissances à leurs successeurs. Ils le font notamment en parrainant le concours du Meilleur Apprentis de France (MAF), qui est similaire au MOF mais pour les moins de 20 ans.

La prochaine fois que vous chercherez la crème de la crème, qu’il s’agisse d’un fromager ou d’un forgeron, recherchez le col tricolore distinctif d’un maître artisan, un Meilleur ouvrier de France.