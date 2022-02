Comment bien choisir sa plancha électrique ?

Choisir un appareil électroménager, quel qu’il soit, peut être une véritable épreuve avec toutes les options disponibles sur le marché. La plancha électrique ne fait pas exception, entre prix et caractéristiques répondant à nos besoins, difficile de prendre une décision. C’est pourquoi nous allons essayer de vous aider avec nos conseils pour trouver la meilleure plancha électrique au meilleur rapport qualité/prix.

Il n’y a rien de mieux pour garder la forme qu’une alimentation saine, complète et équilibrée et la plancha électrique est un allié incontournable. Cet appareil de cuisson peut nous apporter beaucoup, puisqu’il nous permet de préparer des plats cuisinés avec une petite quantité d’huile et avec lequel nous pouvons tout griller, de la viande au poisson en passant par les légumes et même les fruits de mer.

Le problème, c’est qu’il existe un large éventail de modèles et de prix et qu’il est difficile de choisir la bonne plancha, c’est pourquoi nous vous apportons notre aide afin que vous n’ayez à vous soucier que de profiter du produit.

Le matériau idéal pour une plancha électrique

Pour une plancha électrique robuste et résistante dans le temps, la plancha inox est la meilleure solution. En effet, l’acier inoxydable est un matériau de qualité qui résiste à la corrosion. C’est d’ailleurs pour ça que les cuisines professionnelles sont équipées d’appareils en inox, qui de plus, répond aux normes strictes auxquelles doivent se conformer les professionnels de la restauration.

Il est aussi, bien sûr, important que le revêtement de la plaque de la plancha soit antiadhésif afin que les aliments n’y adhèrent pas lors de la cuisson. C’est pourquoi une plaque de cuisson lisse en acier moulé est l’idéal.

Quelle puissance faut-il ?

Les planchas électriques ont généralement une puissance qui vous assure une température entre 100º et 250º pour cuire les aliments, une plancha commune peut atteindre jusqu’à 300º, il est aussi nécessaire de prendre en compte la puissance de la plancha pour avoir un minimum de 1000 watts. Un thermostat réglable pour gérer la chaleur et une bonne puissance permet ainsi une cuisson courte, intense et uniforme puisque, comme vous le savez, les aliments doivent être saisis afin d’en préserver au mieux les nutriments qu’ils contiennent.

Quelle surface de cuisson choisir ?

La taille est également importante en fonction de l’utilisation que nous allons faire de notre plancha électrique comme au gaz, il y a généralement différentes tailles en fonction du nombre de personnes pour lesquelles vous devez cuisiner. Il est difficile de vous dire quelle est la meilleure taille de plancha mais ce qui est certain, c’est que plus la surface de cuisson est grande, plus vous pourrez faire cuire de quantité. Si vous avez l’habitude de recevoir beaucoup de monde ou que vous êtes un professionnel de la restauration, mieux vaut tabler sur une grande plancha électrique.

Pour un nettoyage facile des planchas électriques

La propreté de la plancha est un autre point à prendre en compte, il est inutile de gagner du temps en cuisinant les aliments et de manière plus saine si nous devons passer une demi-heure à la nettoyer, d’où l’importance du matériau antiadhésif et surtout que ses éléments soient compatibles pour une utilisation dans le lave-vaisselle. Côté pratique pendant la cuisson, un bac de récupération de graisse intégré et amovible est un plus et vous permettra un entretien et un nettoyage bien plus facile et rapide.

Quel prix mettre dans une plancha électrique inox ?

Cuisiner des aliments sains sur une plancha électrique est un plaisir à la portée de tous, car il existe des modèles très bon marché. Toutefois, si vous souhaitez vraiment introduire quotidiennement des aliments sains dans votre alimentation, il vaut mieux dépenser un peu plus et profiter d’un produit qui durera plus longtemps.

Et c’est d’autant plus vrai pour les professionnels de la restauration qui doivent avoir un appareil de cuisson facile à régler, qui chauffe rapidement et pratique comme la Fry Top électrique de Gastro-M, une marque spécialisée dans le matériel de cuisine professionnelle. Pour un modèle de plancha électrique en inox de qualité, la gamme de prix se situe entre 250€ jusqu’à plus de 3000€.