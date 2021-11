Snapchat est en panne en ce moment, Spotify et Discord ont aussi des problèmes

Une fois n’est pas coutume, un nouvelle panne de Snapchat est en cours aujourd’hui 16 novembre 2021. De plus, Spotify et Discord ont également des problèmes. Betanews vous dit tout sur ce bug Snapchat qui empêche d’envoyer et de recevoir des snaps.

Pour des milliers d’utilisateurs, une panne mystérieuse est en cours sur Snapchat. En raison de problèmes techniques, il est impossible de se connecter à l’application ou d’accéder aux principales fonctionnalités à savoir envoyer et recevoir des snaps.

Que se passe-t-il sur Snapchat ?

Selon l’outil de suivi des pannes en ligne DownDetector, les problèmes ont commencé vers 18h00. Plus de 55 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec les applications iOS et Android sur le site Web.

Alors que l’application fonctionnait pour certains, d’autres avaient des difficultés à accéder aux fonctions de base telles que le chargement et l’envoi de photos. Certains utilisateurs ont également rencontré des problèmes pour se connecter.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué cette panne. Snapchat n’a pas encore commenté ces problèmes. Ce problème technique survient après que l’application a connu un bug en juin dernier, qui l’a fait planter à l’ouverture.

À la suite d’une panne majeure similaire qui a touché Facebook, un analyste a déclaré que les utilisateurs des principaux sites de réseaux sociaux peuvent s’attendre à ce que les services en ligne tombent en panne de plus en plus fréquemment.

“Les grandes infrastructures ont du mal à simuler des changements à l’échelle, qui peuvent apparemment les mettre hors ligne pendant des heures avec un impact financier larmoyant”, a déclaré Jake More, spécialiste de la société de cybersécurité ESET.

“Il est peu probable qu’il s’agisse d’une cyberattaque, bien que cela ne soit jamais totalement exclu, mais ce genre de problème augmente en volume et en échelle en raison de la taille de certains de ces sites, et il est urgent d’y remédier avec de meilleures méthodes de protection.”

“La répartition des mesures infrastructurelles sur différentes plateformes internes peut aider à atténuer l’impact et le risque, mais malheureusement le recul est une vertu avec ces plateformes devenues si énormes.”

Que faire en cas de bug sur Snapchat ?

Bien que l’application ait été rétablie et fonctionne normalement, certaines personnes peuvent encore rencontrer des problèmes. Le support Twitter de Snapchat suggère tout d’abord de mettre à jour manuellement votre application dans l’App Store suite au crash.

Many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight, we're working on a fix 🛠 In the meantime, we recommend staying logged in. — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 16, 2021

Une fois la mise à jour effectuée, veillez à quitter et à redémarrer l’application. Si cela a échoué, les utilisateurs doivent se rendre sur le site Web et aller à la section intitulée “Mes Snapchats ont disparu”. En appuyant sur “oui” à côté de “Toujours besoin d’aide”, vous pouvez remplir un formulaire pour obtenir plus d’aide.