Comment allumer un fourneau à gaz ?

Valeur sûre pour les amateurs de cuisine, élément central des cuisines professionnelles, le fourneau à gaz trône fièrement en première place devant ses homologues électriques en terme d’efficacité et d’économie.

Avec un contrôle précis de la température des brûleurs, des fonctions supplémentaires utiles et des finitions élégantes, ce n’est pas pour rien que le fourneau à gaz figure en tête de liste des appareils de cuisine de rêve de chacun. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour choisir le modèle qui convient le mieux. On se pose notamment beaucoup de questions pratiques et techniques et parmi elles on se demande comment utiliser et plus précisément allumer sa cuisinière gaz.

Fonctionnement et avantages d’un fourneau à gaz

Pour démarrer, il est nécessaire de reprendre un peu les bases et de savoir comment fonctionne cuisinière gaz. Un fourneau à gaz chauffe très rapidement, beaucoup plus vite qu’un appareil de cuisson électrique basique ce qui permet d’effectuer des changements soudains de température, facteur clé dans les cuisines professionnelles.

Il est possible de cuisiner à feu doux comme à feu très vif, dans tous les cas, les aliments auront une saveur particulière, impossible à avoir avec une plaque électrique qu’elle soit vitrocéramique ou à induction.

Le fourneau à gaz offre également une double économie. En effet, le coût du gaz est inférieur à celui de l’électricité. De plus, de nombreux ustensiles de cuisson sont adaptés à la cuisson au gaz. Inutile d’acheter une nouvelle batterie de cuisine, tous types de poêle et casserole sont utilisables comme les marmites en cuivre qui vous permettront de réaliser tout un tas de recettes au goût inégalable.

Méthode d’allumage d’une cuisinière gaz

La plupart des fourneaux à gaz intègrent un auto-allumage permettant de laisser au fond du tiroir allumettes et briquet. En outre, le système de sécurité est amélioré sur les modèles récents comme la cuisinière 4 feux base 700 de Combisteel car les brûleurs coupent le gaz en cas de détection d’absence de flamme.

Comme on vient de le voir, on peut distinguer deux modèles de cuisinière pour l’allumage, les modèles anciens et les récents répondant aux normes en vigueur.

Sur les modèles récents aux normes de sécurité et lois en vigueur, il n’est pas nécessaire d’avoir un allume-gaz, un briquet ou une allumette. En effet, une fois qu’on s’est assuré que l’appareil de cuisson est correctement relié au gaz et que la vanne de gaz est ouverte, il suffit de tourner le bouton correspondant au brûleur que l’on souhaite utiliser et d’exercer une pression sur le bouton et d’appuyer sur le bouton d’auto-allumage qui va créer une étincelle permettant au gaz de s’enflammer. Il ne vous restera plus qu’à régler l’intensité de la flamme en tournant le bouton correspondant au brûleur allumé.

Pour les cuisinières qui n’ont pas de bouton d’auto-allumage, le fonctionnement est le même à une exception prêt. En effet, au lieu d’avoir à appuyer sur le bouton d’auto-allumage, il suffit d’utiliser un système d’allumage externe comme un allume-gaz et de l’allumer au niveau du trou situé à côté du brûleur sélectionné.

Règles de sécurité lors de l’allumage et utilisation d’un fourneau à gaz

Dans tous les cas, il est important d’observer quelques règles de sécurité pour éviter tout risque de brûlure ou d’incendie :

ne pas se pencher au-dessus du fourneau à gaz

retrousser des manches

attacher ses cheveux

avoir des chaussures antidérapantes

Réglage des brûleurs à gaz

Parfois, après un certain temps d’utilisation, les flammes des plaques de cuisson à gaz peuvent s’altérer. Elles ne s’allument que d’un côté, le feu diminue ou au contraire est trop violent ce qui peut poser de nombreux problèmes au niveau de la cuisson mais aussi de la sécurité.

Pour autant cela ne signifie pas que vous avez eu un problème lorsque vous avez allumé votre fourneau à gaz mais il y a quelques étapes à réaliser pour mettre fin à ces déséquilibres.

La première chose à faire est d’ouvrir le gaz sur le ou les brûleurs posant problème et de les allumer au minimum. Ensuite, avec un tournevis, tournez avec précaution les vis qui se trouvent à l’intérieur de la tige du bouton. Cette étape doit être effectuée sur chaque brûleur que vous réglez.

Si vous tournez le tournevis vers la droite, vous aurez une flamme plus haute, tandis que si vous le tournez vers la gauche, la flamme sera plus petite. Une fois que vous avez effectué cette opération et vérifié que la hauteur de la flamme correspond à ce que vous souhaitez, retournez les boutons correspondants de chaque brûleur en position fermée, pour couper le gaz.

De cette façon, vos brûleurs seront réglés et votre plaque de cuisson au gaz fonctionnera à nouveau correctement. Il ne vous reste plus qu’à réaliser vos recettes et régaler tout le monde.