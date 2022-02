Quelle machine sous vide choisir pour conserver les aliments ?

Aussi bien utile dans une cuisine professionnelle que familiale, la machine sous vide permet de sceller les aliments dans des emballages hermétiques facilement et rapidement. Ce type d’appareil présente de nombreux avantages à l’ère de l’anti-gaspi et du gain de place. Mais comment s’y retrouver parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché ?

A quoi sert une machine sous vide ?

Le conditionnement sous vide est un système de stockage de produits dans lequel l’air est extrait du sac ou du récipient, ce qui produit un vide à l’intérieur. Elle est particulièrement utile pour l’emballage des aliments, car en extrayant l’air, on extrait également l’oxygène, principal responsable de l’oxydation des aliments.

En ce sens, une machine à emballer sous vide est souvent utilisée dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des collectivités avec des marques spécialisées comme Lavezzini que propose Materiel Horeca. Pourquoi ? Principalement parce qu’elle permet aux professionnels d’emballer les aliments pour les conserver plus longtemps dans de meilleures conditions. Les machines sous vide, permettent généralement aux produits périssables de se conserver jusqu’à 5 fois plus longtemps lorsqu’ils sont réfrigérés et jusqu’à 3 fois plus longtemps dans les méthodes de stockage ordinaires.

En outre, le scellement sous vide réduit l’espace occupé par les produits. Cela permet de stocker plus de nourriture dans moins d’espace, avec les économies correspondantes.

D’autre part, la machine sous vide est également utilisée dans l’industrie alimentaire. Ces machines sont conçues pour des charges de travail élevées et peuvent même être intégrées à l’ensemble du processus de production grâce à l’automatisation.

Comment fonctionne une machine sous vide ?

Il existe de nombreux modèles de machines sous vide, chacun ayant ses propres caractéristiques. Mais en général, le fonctionnement de ces machines peut être résumé par les étapes suivantes :

Préparation du produit et de l’emballage : le produit à emballer est placé dans un sac préparé à cet effet.

Aspiration : le sac est placé dans la chambre à vide de la machine d’emballage, de sorte que l’ouverture soit bien positionnée pour la soudure ultérieure. L’air à l’intérieur de la chambre est alors extrait.

Etanchéité : le sac est thermoscellé et ensuite refroidi.

Une fois ces étapes terminées, de l’air est introduit dans la chambre à vide.

Dans certains procédés d’emballage sous vide, avant de sceller l’emballage, des gaz protecteurs sont introduits pour mieux préserver les aliments. Ce procédé est connu sous le nom d’emballage sous atmosphère modifiée.

Comme vous pouvez le constater, les principes de base du fonctionnement d’une machine sous vide sont simples. Cependant, les modèles industriels plus complexes intègrent des fonctionnalités automatiques et des programmes permettant de traiter un plus grand nombre d’aliments et d’automatiser les tâches.

Quelle puissance d’aspiration ?

En fonction de l’utilisation de la machine sous vide, il y a plusieurs réponses à la question de la puissance d’aspiration. En effet, lorsqu’on fait le choix d’une machine sous vide pour un usage personnel, il n’est pas nécessaire d’investir autant qu’un professionnel de la restauration ou un commerçant qui va avoir un usage plus intensif.

Si vous ne faites qu’un usage occasionnel ou si vous êtes une petite famille, vous aurez besoin d’une machine simple de 100 à 180W.

Si vous comptez l’utiliser quotidiennement, ou si vous êtes un professionnel, votre choix se portera sur un modèle de 200 à 450 W.

Comment choisir sa machine sous vide ?

Un certain nombre de critères sont à prendre en compte afin de prendre la meilleure décision d’achat :

Batterie ou filaire : la plupart des thermoscelleuses sous vide doivent être branchées sur le secteur pour fonctionner, mais il existe des modèles qui fonctionnent sur batterie. Selon l’utilisation que vous comptez en faire et l’endroit où vous allez placer la machine, l’une ou l’autre option vous conviendra mieux.

Puissance d’aspiration : comme on l’a vu plus haut, la puissance d’aspiration de la machine sous vide détermine son efficacité à créer un vide parfait. Plus la machine à emballer sous vide est puissante, plus la pompe pourra extraire d’air en moins de temps et donc mieux les aliments seront conservés. La puissance est mesurée en watts (W).

Sacs et accessoires : Lorsque vous achetez une machine à emballer sous vide, elle est généralement livrée avec plusieurs sacs de différentes tailles et, sur certains modèles, avec des tubes d’aspiration pour aspirer les bocaux et autres récipients.

Facilité d’utilisation : vous devez choisir une machine facile et rapide à utiliser afin de ne pas perdre de temps. Nous recommandons les modèles dotés d’un mode de mise sous vide automatique, où il suffit de placer le sac dans la fente pour extraire l’air et le sceller, et d’appuyer sur un bouton, sans avoir à exercer de pression manuelle. La grande majorité des modèles de machines à souder sous vide disposent déjà de cette fonction pour une utilisation mains libres.

Nettoyage et hygiène : choisissez l’appareil qui est le plus facile à nettoyer pour garder la machine hygiénique. Selon le modèle, vous pouvez retirer le plateau pour le mettre au lave-vaisselle ou vous pouvez démonter les joints de la machine pour nettoyer l’intérieur et la chambre à vide confortablement et en toute sécurité.

Outre les avantages sanitaires et financiers qu’une machine sous vide peut apporter, elle peut également permettre la cuisson sous-vide des aliments, améliorant ainsi le goût et la qualité de nombreux repas. Il s’agit d’une considération importante dans les cuisines domestiques et professionnelles, ce qui fait de cet appareil de conservation un précieux allié.