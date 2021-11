Peaky Blinders saison 6 : on sait de source sûre qui a trahi Tommy Shelby

Peaky Blinders et sa saison 6 vont faire attendre les fans un peu plus longtemps pour voir la sortie des prochains épisodes. Le réalisateur de la série policière a récemment fait le point sur le final de la série concernant Thomas Shelby. Betanews vous dit tout.

Peaky Blinders, le drame d’action criminelle britannique de la BBC, reviendra sur les écrans des fans l’année prochaine avec les derniers épisodes de la série qui suit la vie de Thomas Shelby (Cillian Murphy), le chef de file de la famille de gangsters de l’après-guerre.

Le réalisateur de Peaky Blinder a confirmé qui a trahi Thomas Shelby à la fin de la saison 5

Les fans sont toujours impatients de savoir quel personnage a trahi Thomas Shelby à la fin de la cinquième saison de la série, lorsqu’il a tenté d’assassiner le politicien Oswald Mosley lors d’un événement public. Les théories des téléspectateurs fidèles n’ont cessé d’affluer pendant tout ce temps, tandis que le réalisateur Anthony Byrne parle de Michael Gray comme principal suspect dans le sabotage du plan du personnage de Cillian Murphy.

C’est lors d’une interview accordée au podcast de la BBC Obsessed With … que le réalisateur de Peaky Blinders a évoqué la possibilité que Michael Gray soit impliqué dans un complot contre Thomas Shelby. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un indice important qui donne aux fans une idée de ce que seront les choses lorsque le drame criminel reviendra en 2022. Voici ce que Byrne avait à dire sur Michael en tant que traître :

“C’est certainement configuré de cette façon. Il s’agit là d’une priorité absolue pour nous.”

Dans la même interview, Byrne a été rejoint par le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, et alors qu’ils discutaient des plans pour la dernière saison de la série policière, le réalisateur a révélé que le prochain épisode arrivera à un moment que personne n’imagine, les derniers épisodes ayant récemment été tournés.

Le réalisateur de Peaky Blinders confirme que le tournage de la saison 6 est terminé

La nouvelle de la fin du tournage de la saison 6 de Peaky Blinders a été annoncée par Byrne le 10 novembre 2021 par la publication d’une photo sur son compte Instagram officiel, dans laquelle on les voit, lui et Knight, debout sur un tronc d’arbre, habillés chaudement pour le froid en plein air. On dirait qu’ils travaillaient sur un aspect de la nouvelle saison. C’est ce qu’a révélé le directeur dans le post :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Byrne (@antobyrne75)

“Nous venons de terminer le tournage du dernier épisode de Peaky. Il reste encore beaucoup à faire, mais le fait de passer ces derniers mois avec ce talentueux p … a été un grand plaisir. C’est un grand ami et collaborateur et je ne pourrais pas faire ce que je fais sans lui @pdknight.” “Pourquoi nous sommes dans un champ dans un arbre est un mystère pour vous tous comme pour moi… !”

Sur la date de sortie de la saison 6 de Peaky Blinders, Byrne n’a rien dit. La BBC et Netflix restent également discrets sur le sujet, mais l’une des stars de la nouvelle saison du drame policier a récemment laissé entendre que la saison 6 serait diffusée en février prochain.