Gaufrier Krampouz 180 : Pour des gaufres parfaitement cuites et homogènes !

La gaufre fait partie des petits plaisirs incontournables qu’on aime partager entre amis ou en famille. Saupoudrée de sucre glace, avec de la pâte à tartiner ou de la chantilly, croustillante et moelleuse à la fois, elle offre un moment de réconfort et de convivialité.

Cependant, on arrive pas toujours à faire des gaufres parfaitement cuites et homogènes même si on a une très bonne recette. Savez-vous pourquoi ? C’est simple, le secret réside en grande partie dans le gaufrier.

Alors pour faire de belles gaufres comme un pro, on vous présente l’appareil professionnel qu’il faut absolument avoir pour réussir ses gaufres : le gaufrier Krampouz 180 qui présente l’un des rapports qualité/prix les meilleurs du marché.

Comment fonctionne un gaufrier ?

Les origines de la gaufre remontent à la Grèce antique où une simple pâte cuite entre des plaques de métal est devenue populaire. Mais c’est au Moyen-Age qu’il a commencé à se développer sous une forme similaire à celle que nous connaissons aujourd’hui. Au Moyen-Age, l’appareil de cuisson était composé de 2 lourdes plaques métalliques reliées par des anneaux, avec des manches en bois qui servaient à cuire les gaufres lors des foires et festivals, presque comme aujourd’hui.

Bien sûr, les gaufriers sont devenus bien plus sophistiqués, mais le mécanisme est toujours le même : deux plaques chauffantes qui se rapprochent pour donner sa forme caractéristique de quadrillage.

Cette forme n’est pas seulement sa marque esthétique mais c’est aussi ce qui lui donne son sens, car elle garantit une cuisson uniforme de la pâte, permettant d’obtenir un extérieur croustillant. Bien qu’il existe des moules à gaufres pour le four, il est essentiel d’avoir un bon gaufrier électrique pour préparer cette gourmandise de la meilleure des façons.

Sans gaufrier pro, pas de gaufres parfaites

Il est bien sûr possible d’acheter un gaufrier pas cher seulement vous risquez d’être déçu par le résultat. De plus, si vous devez en faire beaucoup, cela va vous prendre un temps fou pour des gaufres à la forme aléatoire et une cuisson peu homogène.

Il est donc indispensable de procurer un très bon gaufrier dont les 3 principaux avantages sont :

une chauffe rapidement

une répartition homogène de la pâte

un nettoyage facile

Comment choisir un gaufrier ?

Avant de décider d’acheter un gaufrier à usage professionnel, nous vous recommandons de prendre en compte ces aspects :

Durée de vie de votre gaufrier : Un modèle professionnel doit toujours être utilisé pour les travaux lourds. Les performances d’un gaufrier sont toujours bien supérieures à celles d’un modèle domestique.

Le système d’ouverture : Votre gaufrier peut être ouvert de trois manières différentes : Ouverture à 90°, ouverture à 180° ou ouverture pivotante.

La forme de la plaque : L’impression sur la plaque de cuisson peut être de différentes dimensions et formes : les formes les plus courantes sont les modèles de gaufres de Bruxelles, Liège ou Cork. Ces modèles offrent des gaufres de 4×5 carrés et 4×6 carrés.

Les performances de la machine : En fonction du volume de votre activité, vous pouvez opter pour des gaufriers à un ou deux plateaux.

L’appareil à gaufres à plateau unique convient si les gaufres constituent une activité secondaire dans votre entreprise. En revanche, si les gaufres sont votre produit de base, nous vous recommandons un gaufrier à double plaque. Avec lui, vous pouvez doubler ses performances et satisfaire vos clients en moins de temps.

Pourquoi choisir le gaufrier Krampouz 180 ?

De fabrication française et répondant donc aux normes européennes, le gaufrier Krampouz 180, vendu chez Matériel HORECA, est un excellent compromis pour réaliser des gaufres parfaites. En effet, il réunit tous les points essentiels à ne pas négliger lors du choix d’un appareil.

Avec son ouverture à 180° et son basculement gauche/droite, il permet à la pâte de se répartir de façon totalement homogène sur les deux plaques de cuisson pour un rendu parfait.

Le gaufrier Krampouz 180 est équipé d’un système de nettoyage « Easy Clean » permettant de démonter simplement ses fers. On obtient alors 2 avantages indispensables à tout professionnel : gain de temps et facilité de nettoyage garantissant un haut niveau d’hygiène.

De plus, il existe dans différents modèles offrant une puissance allant de 1400 W à 1800 W (pour info un gaufrier du commerce fait généralement aux alentours de 700W), pour une cuisson au moins deux fois plus rapide qu’un gaufrier classique.

Côté prix, les gaufriers professionnels coûtent pour les moins chers environ 700 € et peuvent aller jusqu’à plus de 2 000 €. Vous serez donc ravis d’apprendre que le gaufrier Krampouz 180 se situe dans la fourchette basse. Il n’y a donc plus de raison d’hésiter, c’est le moment de vous laisser tenter en vous procurant un gaufrier au meilleur prix pour des gaufres parfaites, croustillantes et généreuses.