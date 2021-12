La série Cowboy Bebop déjà annulée sur Netflix ?

Dans ce qui constitue le plus gros flop de l’année pour la société, Netflix a décidé de ne pas renouveler la série Cowboy Bebop pour une deuxième saison. Les chiffres timides de la première semaine ont été corroborés par la deuxième semaine et apparemment la situation ne va pas s’améliorer pour l’émission, qui est en chute libre.

Netflix a investi une somme importante et non divulguée dans la production de cette série inspirée du célèbre anime des années 90, et a également dépensé des millions de dollars en promotion. Mais la série n’a apparemment pas réussi à captiver le public, qui ne l’a pas récompensée par les chiffres d’audience qu’il espérait.

Critics and fans alike were widely disappointed by Netflix's #CowboyBebop, which has now been canceled by the streamer after just three weeks on the platform https://t.co/yl1GdhpCYw

— The Hollywood Reporter (@THR) December 10, 2021