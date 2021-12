Vikings et The Last Kingdom : Ce qu’il faut savoir sur le lien entre les séries

Les fans de Vikings et de The Last Kingdom trouvent de nombreuses similitudes entre les deux séries, tant au niveau de l’intrigue que des personnages. Sont-elles liées l’une à l’autre d’une manière ou d’une autre ou est-ce une pure coïncidence ?

Les fans de Vikings et de The Last Kingdom se demandent si les deux séries se croisent ou si elles sont liées l’une à l’autre. Beaucoup ont même spéculé sur la possibilité d’un crossover entre les deux séries. Mais quelle est la vérité sur le lien entre les deux programmes ? Betanews vous dit tout.

Vikings est basé sur l’histoire et la mythologie nordiques et suit les croisades de Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel), tandis que The Last Kingdom se concentre sur Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) et est basé sur une série de livres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VIKINGS (@historyvikings)

L’histoire de The Last Kingdom se déroule à la fin du IXe siècle, lorsque l’Angleterre était divisée en sept royaumes et n’était pas encore unie en un seul pays. En revanche, Vikings s’est inspiré des histoires de Norseman du début de la Scandinavie médiévale, entre le 5e et le 10e siècle. La série débute au début de l’ère viking, marquée par le raid de Lindisfarne en 793.

L’un des faits que les téléspectateurs ont souligné est le fait qu’il y a un Ragnar dans les deux séries, et qu’il y a également un personnage nommé Ubbe dans les deux séries, bien que leurs noms soient orthographiés légèrement différemment. Dans Vikings, Ragnar Lothbrok est le roi viking de Kattegat et est joué par Travis Fimmel.

Vikings a Ragnar comme personnage principal, tandis que The Last Kingdom se concentre sur Uthred.

Dans The Last Kingdom, le nom de famille du personnage de Ragnar est Ragnarsson. Dans ce dernier, Ragnar est joué par Tobias Santelmann, et il vient en aide à Uhtred chaque fois que celui-ci a besoin de soutien. Son père est le Comte Ragnar, qui a adopté Uhtred.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Last Kingdom (@thelastkingdom)

Dans cette optique, les deux personnages sont différents, avec pour seul point commun leur nom. Ragnar Lothbrok contre Ragnar Ragnarsson (mêmes noms, personnages différents). Dans les deux séries, il y a également un personnage appelé Ubbe, qui est l’un des fils de Ragnar Lothbrok, et qui est joué par Jordan Patrick Smith dans Vikings.

Dans The Last Kingdom, le nom du personnage s’écrit Ubba, et il est l’un des plus puissants seigneurs de guerre danois, joué par Rune Temte. Bien qu’il existe un lien scénaristique possible entre les deux séries, la vérité de ce lien est résolue ici.

Le lien n’est peut-être pas aussi fort que les gens le pensent.

La série Vikings, créée par History, est basée sur des événements historiques réels.

La série Vikings, créée par History, est basée sur des événements historiques réels. The Las Kingdom est basé sur les romans de Bernard Cornwell, intitulés The Saxon Stories, qui comportent des éléments fictifs et certains faits historiques.

Bien que les deux séries ne soient pas censées être connectées, il serait top pour les fans de voir les deux séries liées.