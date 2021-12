Avatar 2 : date de sortie, distribution, intrigue… mise à jour sur la suite de James Cameron

Considéré comme une révolution dans le cinéma 3D, Avatar a battu et détenu le record du film le plus rentable de tous les temps pendant près de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit détrôné par Avengers : Endgame. Mais après cette brève période, il a regagné sa première place.

À l’approche de la sortie d’Avatar 2, il pourrait bien dépasser le record établi par le dernier film d’Avatar. Discutons et parlons de la date de sortie d’Avatar 2, de la distribution, de l’intrigue et plus encore.

À propos de la franchise Avatar

James Cameron aurait consacré de nombreuses années de sa vie à la production de ce film. Il voulait créer quelque chose d’énorme et de révolutionnaire, et il a réussi à accomplir sa tâche. Quand il s’agit de faire Marvel au box-office, personne n’égale James Cameron.

Avant Avatar (2009), son film Titanic était le film le plus rentable de tous les temps et le resta pendant une décennie. Cela démontre la capacité de Cameron à combiner le côté commercial avec une production brillante et à livrer un produit spectaculaire.

Le nouveau film sera une suite du premier et reprendra probablement l’histoire là où elle s’est terminée. Avatar tourne autour d’un marin à la retraite, Jake Sully, qui se retrouve au pays de Pandora. Il devient un Avatar et essaie de s’intégrer dans la tribu Na’vi.

Il en apprend plus sur la tribu et en tombe amoureux. Jake décide d’aider la tribu à lutter contre l’invasion humaine grâce au corps de l’Avatar. Il réussit sa mission et commence à vivre sa vie d’Avatar.

Exclusive: Producer Jon Landau reveals some of the first #Avatar2 plot details https://t.co/ViA2wimaI8 pic.twitter.com/g8owsuluCR — Total Film (@totalfilm) December 8, 2021

Date de sortie de Avatar 2

La date de sortie officielle d’Avatar 2 était prévue pour cette année, le 14 décembre, mais rien n’a changé. La nouvelle date de sortie d’Avatar 2 est le 14 décembre 2022 au cinéma en France. Cela signifie que nous devrons attendre encore un an avant de voir le chef-d’œuvre de James Cameron.

Il est fort possible que le film soit à nouveau retardé en raison de la situation COVID. Nous espérons que cela n’arrivera pas et que nous pourrons bientôt voir Jake Sully sous sa forme Avatar. Après Avatar 2, les dates de sortie d’Avatar 3, 4 et 5 sont respectivement le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.

Statut de production d’Avatar 2

La production sur Avatar 2 a commencé en 2017 et devrait se terminer en 2020, comme l’a confirmé James Cameron. Comme nous l’avons mentionné, si COVID frappe à nouveau, nous pourrions voir des revers.

A part ça, nous n’avons pas d’arrêts à la sortie du film. Si tout se passe bien, Avatar 2 pourra être vu l’année prochaine.

Le casting d’Avatar 2

Concernant le casting d’Avatar 2, Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dilip Rao et CCH Punder reprendront leurs rôles respectifs du premier film.

De plus, Stephan Lang et Matt Gerald feront également leur retour après leur mort dans le numéro précédent.