« Vous ne pouvez pas prendre une telle pénalité »

Scott Parker, entraîneur du Fulham FC, a vivement critiqué Ademola Lookman après la défaite 0-1 au West Ham United RB Leipzig en prêt. La raison en était une pénalité misérablement manquée.

Avec la dernière action du match, Lookman a pris le penalty pour les Cottagers. Le joueur de 23 ans a pris ses responsabilités et a commencé sa tentative de paneka. Le pitoyable Lupfer mi-hauteur a atterri dans les bras du gardien de but de West Ham Lukasz Fabianski.

« Vous ne pouvez pas prendre un penalty comme ça », a ensuite critiqué l’entraîneur de Fulham Scott Parker. « Je suis déçu et en colère. Ade a commis une erreur et le sait. Il est déçu et à juste titre. Il en apprendra. » Fulham a ainsi concédé la sixième défaite lors du huitième match.

Lookman a commenté via Twitter: « Après l’erreur d’hier, j’en assume l’entière responsabilité et la blâme. Je jure devant mes coéquipiers, le manager et les supporters, que je convertirai le prochain penalty. Je ne me laisserai pas entraîner par une erreur. »

Le joueur offensif est prêté par le RB Leipzig au club londonien jusqu’à l’été. « Il a été incroyable depuis qu’il est ici. Vous faites des erreurs quand vous êtes jeune », a déclaré Parker.