BioWare crée un nouveau Mass Effect avec une «équipe de vétérans»

Un nouveau jeu Mass Effect est en cours de développement, avec des développeurs titulaires. Le développeur BioWare a confirmé la nouvelle dans le cadre de la journée N7 de cette année.

Dans un article de blog BioWare annonçant Mass Effect: Legendary Edition, un remasterisé des trois premiers jeux de la série de jeux RPG, le directeur général de BioWare, Casey Hudson, déclare désinvolte qu’une nouvelle aventure est en préparation. «Une équipe de vétérans a travaillé d’arrache-pied pour envisager le prochain chapitre de l’univers de Mass Effect», déclare Hudson. «Nous sommes aux premiers stades du projet et ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais nous sommes impatients de partager notre vision de la prochaine étape.»

Une œuvre d’art conceptuelle, visible dans l’en-tête, est partagée, montrant un navire et un équipage sur une planète extraterrestre ou autre. Le dernier jeu Mass Effect était Mass Effect: Andromeda en 2017, qui a reçu un accueil tiède. BioWare a sorti Anthem l’année dernière, un jeu d’action-aventure multijoueur qui ne s’est pas beaucoup mieux comporté et qui a eu du mal à retenir un public. Le studio a depuis passé une grande partie de cette année à travailler sur une relance.

Hudson parle de son enthousiasme pour Mass Effect et la communauté environnante, remerciant les fans de rester si longtemps avec les jeux spatiaux. «Pour moi personnellement, Mass Effect représente des années de travail et d’innombrables souvenirs spéciaux, donc chaque année, je me sens incroyablement chanceux de célébrer le N7 Day avec des joueurs du monde entier. Merci beaucoup de nous soutenir au fil des ans. »

BioWare travaille toujours sur Dragon Age 4, entre-temps, et Mass Effect: Legendary Edition sera lancé début 2021. Dragon Age.

