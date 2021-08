Pourquoi Messi a choisi le numéro 30 ? Pour la nouvelle star du PSG, le 30 est le nouveau 10

Les fans de football ont remarqué que la nouvelle star du PSG, Messi, a troqué son maillot n° 10 contre le n° 30. Explorons les raisons de ce changement. Le footballeur a porté le numéro 10 pendant plus de dix ans à Barcelone !

Nous avons vu Messi porter le numéro 10 pendant un certain temps maintenant, et son coéquipier Neymar aurait même offert à la star du football le même numéro après le transfert. Messi, cependant, a opté pour le numéro 30.

Le joueur de 34 ans aurait également reçu une offre pour le maillot n° 19, son deuxième numéro à Barcelone, mais il a refusé. En France, le maillot n° 30 est généralement porté par le troisième gardien de but. Alors, pourquoi Messi a-t-il choisi ce maillot ?

Il semblerait que la raison pour laquelle il a choisi le numéro 30 soit plutôt sentimentale. Le 30 est le numéro que Messi a porté pour la première fois dans l’équipe première de Barcelone ! S’exprimant sur le site officiel du PSG, la star du football s’est tournée vers l’avenir :

“Je suis excité à l’idée de commencer un nouveau chapitre de ma carrière au Paris Saint-Germain. Tout dans ce club correspond à mes ambitions footballistiques. Je sais à quel point l’équipe et le personnel d’encadrement sont talentueux ici. Je suis déterminé à aider à construire quelque chose de spécial pour le club et les fans, et j’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes.”

Lionel Messi will go back to his first Barcelona number, No. 30, at PSG ❤️ pic.twitter.com/4GiTWQ4oUE

— B/R Football (@brfootball) August 10, 2021