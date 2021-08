Trophée des Champions : Comment regarder le match Lille – PSG et à quelle heure ?

Lille et le Paris Saint-Germain vont s’affronter lors du Trophée des Champions au Bloomfield Stadium à Tel Aviv ce dimanche 1er août.

Où et quand voir le match Lille PSG ?

En France, il n’y a qu’un seul moyen de voir le match en direct. En effet, le match sera retransmis sur Amazon Prime Video à 20h00. Si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime Video, pas de panique, il est encore temps de régler le problème sachant qu’en plus, il y a une période d’essai de 30 jours gratuit. Après l’essai, l’abonnement coûte 5,99€ par mois et donne accès à tout le catalogue de la plateforme de streaming.

Présentation du match Lille – PSG

Le PSG était le dauphin de Lille en Ligue 1. La victoire des Dogues contre Angers (2-1) leur a permis de dépasser le Paris Saint-Germain d’un point.

“Nous aurons une revanche à prendre”, a déclaré l’attaquant Mauro Icardi à propos du match contre Lille. “Si nous commençons la saison en gagnant un titre, nous pourrons commencer le championnat la semaine suivante de la meilleure façon possible. C’est vrai que nous n’avons pas eu un bon début de championnat l’année dernière, avec la finale de la Ligue des champions, le retour précoce à la compétition et le manque de préparation. C’était un peu difficile. On a perdu des points dès le début et on en a payé le prix par la suite. ”

Lille sera prêt, car le groupe a pour objectif d’écrire l’histoire.

“Nous nous souviendrons toujours d’avoir gagné le titre, mais maintenant nous devons regarder vers l’avant”, a déclaré le capitaine de Lille, Jose Fonte. “C’est un vrai titre, et Lille n’en a pas beaucoup. Ce sera un beau titre à mettre dans la vitrine. C’était important pour moi de rester ici à Lille et d’essayer d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du club.”

Pour ce match, le Paris Saint-Germain verra l’arrivée de Georginio Wijnaldum, et celle-ci pourrait être importante.

“C’est un joueur qui peut apporter dans les deux secteurs de jeu : offensivement et défensivement, avec cette agressivité dont toute l’équipe a besoin. Son expérience et ses qualités font de lui un joueur qui se comporte de la même manière dans les deux phases de jeu”, a déclaré Mauricio Pochettino, le manager du PSG, à propos de Wijnaldum.

Voici un aperçu des compositions de départ prédites pour les deux équipes :

Lille Alignement de départ prédit : Leo Jardim, Tiago Djalo, Jose Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Benjamin Andre, Renato Sanches, Yusuf Yazici, Jonathan Bamba, Burak Yilmaz, Jonathan David.

Paris Saint-Germain Alignement de départ prédit : Keylor Navas, Achraf Hakimi, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo.

Rendez-vous donc ce soir, dimanche 1 août 2021 à 21h sur Amazon Prime Video pour suivre le match Lille – PSG du Trophée des Champions.