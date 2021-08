Combien de followers Instagram le PSG a gagné après la signature de Messi ? Le chiffre est vertigineux

Après son départ choc du FC Barcelone, Messi a officiellement rejoint le PSG, et cela a fait des merveilles pour les réseaux sociaux du club. Le sextuple vainqueur du Balon d’Or a signé un contrat de deux ans avec l’équipe française du Paris Saint-Germain avec l’option d’une troisième année. Messi portera le maillot n° 30 et devrait gagner environ 40 millions d’euros par an.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il était “ravi” d’accueillir Messi au club, et sa signature devrait faire des merveilles pour la popularité du club. En fait, si vous regardez leurs followers Instagram, vous pouvez voir qu’il a déjà….

Le PSG gagne des millions de followers Instagram après la signature de Messi

Après l’annonce de l’arrivée de Messi au PSG, l’Instagram officiel du club a vu son nombre de followers augmenter. Avant cette annonce, l’équipe parisienne comptait 38,7 millions de followers. Au moment où nous écrivons ces lignes, le club compte désormais 43,6 millions de followers. Cela signifie que le nombre de followers du PSG a augmenté de cinq millions de personnes après la signature de Messi.

Cependant, le nombre de followers a commencé à augmenter bien avant l’annonce. Dès que Messi a quitté le FC Barcelone et a été lié à l’équipe française, le nombre de followers a augmenté de façon spectaculaire. Au total, les followers Instagram du club sont passés de 19 millions à plus de 43 millions la semaine dernière, soit une augmentation totale de 24 millions de followers.

Les followers de Messi ont aussi augmenté

Il n’y a pas que les followers du PSG qui ont augmenté non plus, Lionel Messi a gagné un nombre important de fans sur son Instagram personnel également. Le joueur de 34 ans a toujours été dans le top 10 des personnes les plus suivies sur la plateforme, mais il vient de devenir encore plus populaire.

Le jour de l’annonce de son transfert au PSG (10 août), il a gagné 2,7 millions de followers, ce qui porte son total à 247 millions. Cela signifie qu’il a dépassé Kim Kardashian et est devenu la septième personne la plus suivie sur Instagram.

Barcelone atteint les 100 millions de followers

Alors que le PSG se délecte de sa popularité, Barcelone a également connu une légère augmentation. Ils ont peut-être perdu leur joueur le plus populaire, mais heureusement, cela n’a pas affecté les followers Instagram du club.

🥺 #Messi dit au revoir aux joueurs du Barça pic.twitter.com/lKy7V77unO — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 9, 2021

En fait, le club vient d’atteindre une étape incroyable de 100 millions de followers, malgré le transfert de Messi au PSG.