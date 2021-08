La bande-annonce de Clickbait explore le côté obscur des réseaux sociaux

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série Clickbait. Développée par Tony Ayres de Nowhere Boys et co-créée par Christian White de Relic, avec Brad Anderson de The Sinner comme réalisateur principal, Clickbait sera une mini-série de huit épisodes coproduite par les sociétés australiennes Matchbox Pictures et Tony Ayres Productions (TAP) avec Heyday Television pour la plateforme de streaming. Racontée à partir de points de vue tournants, Clickbait explore les pulsions incontrôlées à l’ère des réseaux sociaux et de l’anonymat qu’ils procurent.

La série suit la disparition de Nick Brewer (Adrian Grenier d’Entourage), un père, mari et frère apparemment aimant. L’apparition d’une vidéo en ligne de Nick tenant une pancarte disant “J’abuse des femmes. À 5 millions de vues, je meurs” remet en question le caractère prétendument parfait de Nick. Sa sœur Pia (Zoe Kazan, The Big Sick) et sa femme Sophie (Betty Gabriel, Get Out) sont obligées de mettre leurs différences de côté pour se précipiter à sa recherche. Ce faisant, elles découvrent simultanément une facette jusque-là inconnue de Nick, soulevant la question de savoir jusqu’à quel point on connaît vraiment quelqu’un ? Clickbait met également en vedette Camaron Engels et Jaylin Fletcher dans les rôles d’Ethan et de Kai, les fils de Nick et Sophie, ainsi que Phoenix Raei (Stateless) dans le rôle du détective Roshan Amir, qui se retrouve involontairement au centre de l’affaire et du cirque médiatique qui en résulte.

S’appuyant sur le teaser diffusé en juillet, la nouvelle bande-annonce Clickbait jette les bases de la série et promet un thriller captivant, aux enjeux élevés, qui se penchera sur les fractures toujours plus profondes entre nos personnalités virtuelles et réelles. Elle souligne également les enjeux émotionnels de la série, alors que la famille de Nick réagit aux révélations sur sa véritable personnalité en recontextualisant ses interactions avec lui.

Clickbait | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La bande-annonce met également l’accent sur le sentiment de dualité qui sera primordial tout au long de la série, en se demandant si Nick est une “victime” ou un “suspect”, “coupable” ou “innocent”, ou si ce qui se passe est vraiment un “crime” ou une “conspiration”. Il offre également des aperçus de la fureur des médias sociaux qui se manifestera dans la série au fur et à mesure que des informations sur les crimes présumés de Nick seront révélées, ainsi que de l’impact significatif que cela aura à la fois sur la perception de la culpabilité et sur la famille de Nick en général.

En faisant se dérouler sa narration à travers des perspectives tournantes, Clickbait s’annonce comme un thriller passionnant qui joue sur des éléments déjà utilisés dans des séries comme Black Mirror. Il semble jouer intelligemment sur les tropes qui prévalent dans le genre du thriller depuis des décennies en choisissant de se concentrer sur les médias sociaux et le danger qui y est associé. Si l’on en sait encore très peu sur la série, le public n’aura pas longtemps à attendre puisque la sortie de Clickbait aura lieu le 25 août sur Netflix.