Une leçon que la société n’a pas su tirer

Alors que nous approchons de la fin de 2020 (et remercions la divinité que vous pourriez adorer), il semble que plus nous nous reposons sur nos lauriers en nous libérant en grande partie des conflits internationaux, enfouissant commodément nos têtes dans le sable quelle que soit la situation géopolitique. pourrait se frayer un chemin vers ces rivages et, face aux problèmes du premier monde, nous sommes en grande partie à la gorge l’un de l’autre. Il n’a pas fallu une pandémie pour s’en rendre compte, mais c’est certainement exacerbant étant donné les personnes actuellement en charge. Peu importe qui sortira vainqueur de l’élection, nous nous préparons déjà au pire. Ironiquement, ce sont des films comme Nuit des morts-vivants qui a fourni un commentaire sur la condition humaine qui George A. Romero voulait souligner dans son histoire. Il a peut-être introduit le monde au genre zombie moderne, mais les vrais monstres sont les humains qui les combattent alors qu’ils devraient se regarder dans le miroir.

Quel était ce message? Quand l’ordre tombe et que les insécurités règnent, nous nous mangerons. Le film n’est certainement pas le premier ni le dernier à transmettre ce message à la maison. Batman Le Joker (Grand livre Heath) le plus fortement dans Le Chevalier Noir (2008) fait cela de première main avec ses personnages principaux, le plus efficacement à Harvey Dent (Aaron Eckhart) dépouillant tout semblant d’espoir dans sa cause et le remplaçant par le désespoir. Le thème commun dans les franchises d’apocalypse zombie est que la société tente de se reconstruire malgré ses bases fragiles.

Que pouvons-nous y faire? Avant que les médias sociaux ne permettent à notre imagination la plus active de se déchaîner, soit en regardant des vidéos aléatoires de chats, soit en fournissant des informations innovantes à notre fandom, les gens pouvaient en fait avoir des discussions actives sans regrets, banalité ou culpabilité. Maintenant, nous sommes entraînés comme les chiens de Pavlov à saliver en invoquant les émotions les plus extrêmes à la souffrance endémique et à maximiser le ressentiment en pensant au pire chez «les autres». Y a-t-il un retour de cet état d’esprit tribal, en particulier de nos chambres d’écho? Notre panne est-elle inévitable là où nous vivons Nuit des morts-vivants/Les morts qui marchent fantaisie ou existe-t-il des choses telles que «de meilleurs anges»? Les zombies ne sont peut-être pas réels, mais notre haine pour notre prochain l’est certainement. Il ne faudra pas longtemps avant que la plupart d’entre nous ne se donnent même pas la peine d’attendre leur tour avant de se comporter comme les «survivants» de ces films / émissions sans impunité.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!