The Walking Dead saison 11 : Un grand danger menace Daryl dans la partie 2

The Walking Dead est sans aucun doute l’une des séries sur les zombies les plus longues de l’histoire de la télévision. C’est pourquoi sa saison 11, très acclamée, était l’une des plus attendues par les fans d’AMC.

Récemment, The Walking Dead a publié un bref teaser montrant Daryl (Norman Reedus) au Mur des Perdus du Commonwealth, en prévision du retour de la série en février. Comme nous le savons tous, Daryl est l’un des personnages encore vivants de la première saison, ce qui explique pourquoi il est devenu l’un des favoris.

Daryl en danger dans la fin de la série TWD

Depuis sa création, nous avons vu comment ce personnage a beaucoup évolué. D’abord, nous l’avons vu avec une attitude plutôt arrogante et maintenant il est devenu un bon ami pour tout le monde. Il en va de même pour Carol (Melissa McBride), qui est passée du statut de femme victime de violences domestiques de la part de son ex-mari à celui de leader capable de vaincre ses ennemis en un clin d’œil.

Grâce à leurs personnages, il a été confirmé que ces deux-là mèneront un spin-off après la conclusion de la onzième et dernière saison de The Walking Dead. En revanche, Reedus a commencé à occuper le devant de la scène dans la saison 9 après le départ du protagoniste initial, Rick (Andrew Lincoln).

Nous savons que The Walking Dead est basé sur la série de bandes dessinées du même nom. Cependant, le drame d’AMC est connu pour ne pas suivre à la lettre les lignes de son scénario original, ce qui explique pourquoi personne ne sait comment cette série de longue haleine se terminera réellement.

La saison 11 a déjà diffusé huit épisodes et la deuxième série de nouveaux épisodes de The Walking Dead sera lancée le 20 février sur AMC. Alors que les fans attendent patiemment, via Twitter, une vidéo teaser a été diffusée, et celle qui est au centre de l’attention est celle de Daryl au Mur des Perdus du Commonwealth, un mémorial aux personnes perdues dans l’apocalypse, ainsi qu’aux personnes qui tentent de reprendre contact avec d’autres survivants.

L’image est celle de Daryl dans la première saison, à cause de ses cheveux plus courts, avec la légende qui dit “Daryl a parcouru un long chemin depuis le début”. Cette vidéo montre comment le passé de Daryl, qui était un solitaire égoïste, est maintenant perdu, alors qu’il doit se montrer à la hauteur pour mener les autres en sécurité dans le nouveau monde. Cette image signifie peut-être le danger que cet homme pourrait attendre dans les épisodes à venir.

Grâce à la fin imminente de The Walking Dead, deux spin-offs ont vu le jour, dont Fear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond, qui ne relient pas leurs personnages entre eux, mais qui ont tous un point commun : le mystère des zombies. Il a également été convenu de développer plusieurs films suivant Rick Grimes après son départ de la série principale.