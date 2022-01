Dexter New Blood : la mort de ce personnage confirmée par le showrunner

Clyde Phillips, le showrunner de Dexter : New Blood, confirme le destin de Dexter Morgan dans le final. Après que les fans aient attendu avec impatience de voir ce qu’il adviendrait de Dexter après qu’Angela ait commencé à le soupçonner d’être le boucher de Bay Harbor et d’avoir tué Matt Caldwell, la série événement a conclu sa série de dix épisodes. Avec l’introduction du fils adulte de Dexter, Harrison, et le fait qu’il soit témoin des meurtres de son père, la fin de Dexter aura certainement un impact sur lui, ainsi que sur les autres personnages de la ville auxquels il s’est associé.

Attention : Cet article contient des spoilers sur le dernier épisode de Dexter : New Blood

Dans le final intitulé “Péchés du père”, Dexter a été arrêté pour le meurtre de Matt, une situation à laquelle il s’est retrouvé plusieurs fois dans la série originale et à laquelle il a échappé avec succès. Dans son plan d’évasion, Dexter tue le sergent Logan avant de s’enfuir chez Harrison et de vouloir quitter la ville en courant. Harrison est tellement horrifié lorsqu’il découvre ce que Dexter a fait qu’il se retourne contre son père et s’apprête à l’abattre avec un fusil dont Dexter lui a fait cadeau dans l’épisode précédent. Harrison fait comprendre à Dexter ce qu’il est devenu, et ce dernier demande à son fils de le tuer.

Dans une interview accordée à Deadline, Clyde Phillips confirme que Dexter Morgan est officiellement mort après avoir été volontairement abattu par Harrison. Avant d’être abattu, Dexter reconnaît enfin ce qu’il a fait et les nombreuses personnes innocentes qui sont mortes à cause de lui. Il admet également un véritable amour pour son fils qu’il n’avait jamais ressenti auparavant. Les derniers mots qu’il a adressés à Harrison étaient “Tu as bien fait”, avant de mourir avec sa sœur Debra à ses côtés. La déclaration de Phillips peut être visionnée ci-dessous :

“J’ai trois mots pour vous : Dexter est mort… Ici, il n’y a aucun doute que c’est le final de Dexter. Dexter est mort.”

Dans l’avant-dernier épisode, Dexter transmettait son code à Harrison, qui l’admirait, pensant que Dexter utilisait son passager noir pour le bien. Après avoir vu Dexter assassiner Kurt Caldwell, Harrison semble avoir des doutes après avoir été pleinement exposé au rituel inquiétant de Dexter. Le final confirme également qu’Angel Batista, de la série originale, sait maintenant que Dexter est un tueur en série, après avoir été l’un de ses ardents défenseurs. La vérité sur Dexter étant enfin connue, il est au moins réconfortant pour les fans de savoir qu’il est mort en paix.

Bien que Dexter ait trouvé la mort dans le final, le sort d’Harrison reste ouvert. Après qu’Harrison ait tué Dexter, Angela tombe sur lui et sur le cadavre de Dexter. Elle décide de le laisser partir, tandis qu’elle se penche sur Dexter. Phillips a déclaré qu’il aimerait explorer davantage le personnage et la vie d’Harrison après le final. Le temps nous dira s’il y aura une autre suite à la franchise Dexter, mais si Dexter Morgan est officiellement mort, il pourrait toujours revenir en tant que subconscient de Harrison comme Deb l’a fait pour lui.