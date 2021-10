Dexter saison 9 : date de sortie, casting, nouvelle intrigue et détails de Dexter New Blood

in

Dexter de Showtime est un drame policier qui tourne autour de Dexter Morgan, un analyste médico-légal avec un penchant pour le meurtre de criminels. Développée par James Manos Junior, la série explore les thèmes sombres de la justice, de la moralité et de la vengeance. Depuis sa première le 1er octobre 2006, la série Dexter primée aux Emmy a accumulé une base de fans passionnée par l’analyse de chaque détail de la vie de l’anti-héros titulaire.

La huitième saison de la série en 2013 a choqué et bouleversé les fans, comme le final de la saison est ambiguë et ouverte, beaucoup ont commencé à exiger immédiatement la neuvième saison. Un tueur en série avec une forte boussole morale ne peut pas rester caché trop longtemps, n’est-ce pas ? Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur la saison 9 de Dexter.

Date de sortie de la saison 9 de Dexter

Immédiatement après la diffusion de la saison 8 de Dexter le 22 septembre 2013, les rumeurs d’une neuvième saison ont commencé à circuler sans que rien de solide ne se concrétise. Cependant, en juillet 2019, Gary Levine, co-président du divertissement chez Showtime, a contacté Clyde Phillips, le showrunner des quatre premières saisons de Dexter, pour un revival. Showtime a officiellement confirmé le 14 octobre 2020 que Dexter reviendrait sur nos écrans.

Nous allons aller droit au but maintenant. Il y a une excellente nouvelle car nous avons une date de sortie ! La saison 9 de Dexter, officiellement intitulée Dexter: New Blood, sera diffusée le 7 novembre 2021 sur Showtime. Cette “mini-série” comprend 10 épisodes. En France, les nouveaux épisodes seront diffusés en US+24 sur Canal+, donc à compter du 8 novembre 2021.

Et pour ceux qui ont besoin de se rafraichir la mémoire, Canal+ a également annoncé qu’à partir du 31 octobre, les saisons 1 à 8 de Dexter seront disponibles en streaming sur MyCanal.

Rassurez-vous, pour vous aider à patienter, les 8 premières saisons de #Dexter seront dispo dès le 31 octobre 😏 pic.twitter.com/PIQo4Sgxyz — CANAL+ (@canalplus) October 22, 2021

Il est à noter que Dexter: New Blood n’est pas exactement la neuvième saison de la série, mais une toute nouvelle série qui reprend 10 ans après les événements de la finale de la saison 8. C’est une tentative de racheter Dexter et de donner à ses fans une conclusion satisfaisante au personnage titulaire intrigant. Vous avez certainement hâte de voir ce qui nous attend !

Casting de la saison 9 de Dexter

Dans Dexter: New Blood, Michael C. Hall reprend son rôle de Dexter Morgan. Jennifer Carpenter revient sous le nom de Debra Morgan, tandis que John Lithgow réapparaît sous le nom d’Arthur Mitchell/Trinity Killer.

Un certain nombre de nouveaux visages rejoindront ce casting original : Julia Jones dans le rôle d’Angela Bishop, le chef de la police d’Iron Lake, Johnny Sequoyah dans le rôle d’Audrey, la fille d’Angela, Clancy Brown dans le rôle de Kurt Caldwell et Jack Alcott dans celui de Harrison Morgan/Randall Lindsay. Apparaissent également dans la saison 9 sont David Magidoff comme Teddy Reed, Katy Sullivan comme Esther, Alano Miller comme Logan, Steve M. Robertson comme Matt, Christian Dell’Edera comme Ethan Williams, Benjamin Breault comme Adam et Michael Cyril Creighton comme Fred Junior.

Intrigue de la saison 9 de Dexter

La saison 8 voit Dexter traquer un tueur en série surnommé Le Neuro-Chirugien. La vie de Debra se dégrade alors qu’elle se tourne vers la drogue, l’alcool et des aventures insensées afin de réprimer ses sentiments de culpabilité. Dexter rencontre un psychiatre qui connaît son passé et son identité de tueur en série.

Vers la fin de la saison, Dexter capture Oliver Saxon. Cependant, le tueur s’échappe, tirant sur Debra dans le processus. Dexter assassine The Brain Surgeon en prison. Plus tard, il retire tristement une Debra en état de mort cérébrale et dépose son corps en mer. Au lendemain de l’ouragan Laura, Dexter est présumé mort. Cependant, dans la scène finale, nous voyons que Dexter travaille comme un bûcheron, caché du monde.

Dans Dexter: New Blood, Dexter vit dans la ville d’Iron Lake, New York, des années après avoir simulé sa mort. Sous le nom de Jim Lindsay, il travaille dans un magasin de chasse local et mène une vie tout à fait normale. Il commence même à sortir avec le chef de la police de la ville, Angela. Cependant, une série d’enlèvements poussera Dexter à reconsidérer son passé de tueur en série.

Alors que Dexter combat ses démons intérieurs, son identité cachée commencera à refaire surface. Avec l’esprit de Debra comme passager noir, le désir de tuer de Dexter devrait surgir de manière terrifiante. Le fils de Dexter, Harrison, entre également en scène, ce qui complique encore la situation. Dexter deviendra-t-il le monstre évolutif qu’il pense être ? Jetez un œil à la bande-annonce officielle de Dexter : New Blood ci-dessous.