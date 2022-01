Euphoria saison 2 : Rue et Jules de nouveau en couple ?

La deuxième saison de Euphoria renvoie les téléspectateurs au milieu de certains des adolescents les plus complexes qui partagent des relations interpersonnelles volatiles. Le lien entre Rue et Jules est la pierre angulaire de la série, et la première de la saison 2 réunit en grande partie les deux personnages préférés des fans.

Cependant, le temps tumultueux du duo ensemble et son indécision face à leurs sentiments ont rendu les fans réticents à espérer grandir lorsqu’il s’agissait d’espérer un avenir à long terme ensemble pour Rue et Jules. Betanews vous dit tout sur la relation en constante évolution de Rue et Jules dans Euphoria saison 2 épisode 1.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 d’Euphoria

Pourquoi Rue et Jules se sont-elles séparées ?

La relation de Rue et Jules commence lorsque les deux se rencontrent et deviennent instantanément amies. Avec le temps, elles réalisent toutes les deux qu’elles sont spéciales l’une pour l’autre et explorent la possibilité d’être plus que de simples amies.

La présence de Jules aide Rue à garder son anxiété et sa dépendance à distance. La condition de Rue s’améliore en présence de Jules et elle se sent plus optimiste quant à la vie. Cependant, être la raison de la sobriété de Rue s’avère lentement trop difficile à gérer pour Jules, qui doit faire face à ses propres problèmes psychologiques. Dans la finale de la saison 1, Jules avoue être amoureuse de Rue. Cependant, elle a aussi des sentiments pour Anna, une aventure qu’elle a eue loin de la ville.

Jules et Rue décident de quitter la ville et d’atteindre la gare, convaincues que la compagnie de l’autre est tout ce dont elles ont besoin. Cependant, Rue commence à penser à sa mère et à sa sœur. Elle décide finalement de ne pas partir alors que Jules monte dans le train. Dans l’épisode spécial intitulé ” J’emmerde tout le monde, sauf les blobs marins “, Jules admet à son thérapeute qu’elle se sentait accablée d’être la raison de la sobriété de Rue.

Elle reconnaît également qu’elle n’est plus attirée par les hommes. À la fin de l’épisode, Rue rencontre Jules mais part avant qu’ils ne puissent parler et régler les choses. Comme Rue et Jules n’étaient pas vraiment un couple, il est probablement préférable de ne pas appeler leur séparation une rupture.

Rue et Jules se remettent-elles ensemble dans Euphoria saison 2 ?

Dans le premier épisode de la deuxième saison de Euphoria, Jules et Rue se retrouvent toutes les deux à une fête du Nouvel An. Alors que Rue essaie de se cacher, Jules passe la majeure partie de l’épisode à chercher Rue. Dans l’épisode, Rue aborde également Jules comme son ancienne petite amie et se rend compte qu’elle aurait dû être plus ouverte sur ses sentiments amoureux.

Lorsque Jules retrouve Rue, cette dernière lui dit de disparaître. Jules demande à Rue quand elle a rechuté, et Rue admet que c’était juste après le départ de Jules. Cependant, Rue s’approche plus tard de Jules et s’excuse. Rue exprime qu’elle veut être avec Jules, et elles s’embrassent. Cependant, le moment tendre entre Rue et Jules est interrompu par l’attaque de Fezco contre Nate.

Euphoria l Saison 2 l Bande-annonce

Lire cette vidéo sur YouTube

Il est important de noter que lors de sa conversation avec Jules, Rue est extrêmement défoncée. La musique combinée à la consommation de drogue de Rue crée une scène similaire aux transes euphoriques de Rue que nous avons vues auparavant. Par conséquent, il est possible que Rue ait imaginé toute la conversation.

Rue et Jules se tiennent ensemble lorsque le combat est interrompu, confirmant apparemment que leur conversation et leur baiser ont bien eu lieu. Les retrouvailles dramatiques de Rue et Jules dans l’épisode plairont certainement aux expéditeurs de Rules. Il est sûr de dire que Jules et Rue sont de nouveau ensemble, du moins pour le moment. Compte tenu des problèmes psychologiques compliqués du duo, il y a certainement beaucoup de choses que Jules et Rue doivent comprendre avant d’embrasser complètement leurs sentiments l’un pour l’autre.