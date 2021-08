The Walking Dead : le spin-off de Carol et Daryl sera très différent sur certains points

Norman Reedus a annoncé que la nouvelle série avec Melissa McBride ne sera pas seulement la suite de ce que nous connaissons de The Walking Dead et sera différente à certains égards.

The Walking Dead approche du début de sa fin, mais tout comme les zombies de la série elle-même, il est assez difficile de les tuer. La saison finale est divisée en trois arcs de huit épisodes qui seront diffusés l’année prochaine, avec beaucoup plus à venir pour la grande série d’AMC.

Fear the Walking Dead est toujours d’actualité et une nouvelle saison de World Beyond arrive. Il y a aussi le film Rick Grimes, une série d’anthologie intitulée Tales of the Walking Dead et une série dérivée sur les personnages préférés des fans, Carol et Daryl. Alors oui. La dernière saison commence peut-être, mais elle ne se termine pas pour autant.

Cette dernière est probablement la plus intrigante de toutes, car elle a les racines les plus profondes. Carol et Daryl, joués par Melissa McBride et Norman Reedus, sont présents dans The Walking Dead depuis le premier jour. En fait, ils sont les derniers membres du casting de cette époque et, sans aucun doute, deux des personnages les plus populaires pour ces raisons et bien d’autres encore.

Depuis qu’il a été annoncé que leur histoire se poursuivrait dans un spin-off, le mystère reste entier, principalement parce que les fans n’ont aucune idée de l’endroit où Carol et Daryl se trouveront à la fin des 24 épisodes supplémentaires. Mais, dans une nouvelle interview, Reedus a offert une citation alléchante.

“Quand ils viendront pour en avoir plus, je pense que ce sera un look très différent, un spectacle très différent, une sensation très différente”, a déclaré Reedus.

Nous plaisantons, mais c’est à peu près aussi “différent” qu’une série The Walking Dead puisse l’être. Cependant, il est plus probable que Reedus fasse allusion à une sorte de changement radical de décor ou d’évolution dans le monde des zombies dans lequel toutes ces séries se déroulent actuellement.

Si, par exemple, un remède est trouvé à la fin de la série, la suite sera différente. Ou, si l’Amérique était perdue et que le couple devait prendre un bateau pour l’Europe, ce serait également différent. Vraiment, ça peut vouloir dire n’importe quoi.

Mais cela signifie surtout que, d’une manière ou d’une autre, la série ne se résumera pas à lui et Carol avec un tas d’armes, sur une moto, en train de tuer des zombies. Bien que, honnêtement, ça semble être une série solide.