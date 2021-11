The Walking Dead : les détails du film sur Rick Grimes révélés dans World Beyond

Dans l’épisode le plus récent de ce spin-off, les détails possibles qui feront du retour de Rick Grimes dans les films The Walking Dead ont été révélés.

The Walking Dead: World Beyond a sans aucun doute découvert de grands détails concernant l’histoire de cette série, et dans la saison 2, l’épisode 8 aurait pu faire l’arc parfait pour lier l’histoire du très attendu Rick Grimes (Andrew Lincoln) avec le retour dans ses films.

Après les détails importants qu’a donné Jadis (Pollyanna McIntosh), sur sa relation avec Rick, et la possibilité qu’une rébellion se prépare au sein du CRM, de nombreuses rumeurs ont commencé à germer sur les prochains films qui sont attendus de cette trilogie de AMC.

Malgré le fait que pratiquement rien n’a été officiellement révélé sur ce qui pourrait être vu dans ces films, ni aucune indication de date de sortie, enfin The Walking Dead: World Beyond a peut-être laissé espérer à quoi s’attendre dans ces prochains films.

Face à l’inconnu pour découvrir ce qu’est vraiment le CRM, la franchise a lancé depuis l’année dernière le deuxième spin-off de la chaîne de AMC, The Walking Dead : World Beyond. Rappelons qu’il y a quelques années, le CRM avait été introduit dans les productions précédentes à travers un mystérieux hélicoptère qui figurait dans la série originale.

Au fil du temps, dans la même intrigue, il était connu familièrement comme un groupe d’hélicoptères, cependant, peu à peu, plus de détails sur ce mystère et sur ce que fait réellement la République civique ont été révélés en profondeur. Cette deuxième spin-off, a incité à exposer les plans de cette organisation.

The Walking Dead : World Beyond : Rick et Jadis

Avec ses scènes les plus récentes, la possibilité s’ouvre pour la série d’avoir un lien avec les films. Dans la saison 2, épisode 8, “Turning Point”, le Dr Leo Bennett et sa famille s’étaient échappés des infrastructures du CRM, avec les scientifiques civils du CRM.

Même si très peu d’informations ont été révélées sur ce que le personnage de Rick Grimes a fait au sein de la production, il y a de fortes chances que cette histoire jette les bases d’une rébellion au sein de la République civique qui passerait au cinéma.