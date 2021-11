Poêle à granulés : réduisez efficacement vos factures

En raison des hausses fréquentes des coûts en termes de gaz et d’électricité, de nombreux particuliers optent pour des alternatives plus économiques mais également plus efficaces pour chauffer leur maison. Parmi les nouvelles méthodes de chauffage connaissant un succès grandissant ces dernières années, nous retrouvons le poêle à granulés, ayant vu le jour dans les années 1970. Si cette option séduit de plus en plus de Français, c’est en raison des multiples avantages qu’elle leur propose. Retrouvez ici toutes les informations concernant cette méthode de chauffage vous permettant de réaliser de belles économies chaque hiver.

Qu’est-ce que le poêle à granulés et comment fonctionne-t-il ?

Aujourd’hui retrouvé dans de nombreux foyers, le poêle à granulés permet de chauffer efficacement un logement au moyen d’une énergie renouvelable. Les granulés, également retrouvés sous le nom de “pellets”, sont alors envoyés vers la chambre de combustion. Au moyen d’une vis sans fin, vous êtes en mesure de contrôler la vitesse et la quantité, et ainsi, la puissance de chauffage que vous souhaitez.

Nous retrouvons différents types de poêles à granulés parmi lesquels nous relevons notamment :

Le poêle à granulés ventilé : il s’agit d’un poêle équipé d’un ventilateur soufflant de l’air chaud.

Le poêle à granulés étanche : puisant l’air de combustion extérieur, ce dernier est recommandé pour les maisons rénovées et correctement isolées.

Le poêle à granulés slim : particulièrement bien adapté aux petites surfaces, ce dernier ne vous encombrera pas.

Le poêle à granulés sans électricité : mis en marche manuellement, celui-ci chauffe tant qu’il reste des granulés dans le réservoir.

Le poêle à granulés débrayable : grâce à une possibilité de passer en convection naturelle, votre poêle peut alors être des plus silencieux.

Nous trouvons également d’autres types de poêles à granulés grâce auxquels vous serez assurés de trouver le modèle qui correspond à vos attentes.

Les avantages du poêle à granulés

Si le poêle à granulés connaît un tel succès auprès des consommateurs, c’est en raison des nombreux avantages que propose ce dernier.

Une alternative des plus économiques

Si le coût de départ peut sembler important, tous foyers optant pour un poêle à granulés s’y retrouvent puisque ce dernier leur permet de réaliser de belles économies sur une base quotidienne. En effet, en moyenne, il vous faudra compter 600 euros pour chauffer convenablement votre domicile durant une année entière, ce qui représente une réelle différence de prix en comparaison aux cheminées classiques.

Un chauffage plus respectueux de l’environnement

Avec une récente prise de conscience concernant l’avenir de notre planète, de plus en plus d’innovations et technologies voient le jour afin de mieux répondre aux enjeux environnementaux. Parmi elles, nous retrouvons le poêle à granulés, un chauffage dont les combustibles font partie des énergies renouvelables. Vous optez alors pour un chauffage plus écologique, hiver après hiver.

Un chauffage des plus design

De manière à répondre aux différents besoins des consommateurs, nous retrouvons aujourd’hui un large catalogue de poêles à granulés aux formes et teintes variées. Quelles que soient vos exigences en termes d’esthétisme, vous serez assuré de trouver un modèle s’harmonisant parfaitement avec votre intérieur.

Une puissance adaptable

Afin que vous puissiez chauffer votre logement aux températures de votre choix, le poêle à granulés a l’avantage d’être programmable en termes de degrés afin que vous puissiez choisir précisément le niveau de chaleur que vous souhaitez, mais également en termes d’horaire. Vous pourrez en effet choisir des heures auxquelles vous souhaitez que votre poêle se déclenche, afin que ce dernier ne fonctionne que lorsque vous le désirez.

Le poêle à granulés : une alternative idéale pour l’hiver

Généralement installé dans la pièce de vie de votre logement, le poêle à granulés est un dispositif vous proposant une chaleur ambiante des plus agréables lorsque l’hiver sévit. Vous profitez alors d’un chauffage des plus efficaces, qui ne vous imposera pas une facture électrique ahurissante. Vous serez alors en mesure de réaliser des économies des plus intéressantes, sur le court comme sur le long terme.

Avec une multitude de types de poêles à bois à votre disposition, vous pourrez alors choisir le modèle qui correspond à vos attentes en termes d’esthétisme, taille, fonctionnalité, allumage… Votre magasin Poele Discount vous propose un large choix de produits haut de gamme à petits prix pour chauffer votre maison sans vous ruiner.