The Walking Dead saison 11 épisode 9 : Date de sortie, Spoilers, tous les détails sur la partie 2

Le huitième épisode de la saison 11 de The Walking Dead met en tête le conflit de longue date entre le groupe de Maggie et les Reapers. Il se concentre sur le groupe de Maggie infiltrant le Meridian déguisé en marcheurs. Cependant, l’incident déclenche un feu de révolte dans le cœur d’un Reaper fidèle à Pope. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la section récapitulative ci-dessous. Pour les lecteurs qui attendent avec impatience le prochain chapitre de la série post-apocalyptique, voici tout ce qui les attend dans l’épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead !

Date de sortie de The Walking Dead Saison 11 épisode 9

La saison 11 de The Walking Dead est actuellement en pause et reviendra avec l’épisode 9, qui devrait sortir le 20 février 2022 sur AMC. En France, l’épisode 9 de la saison 11 de TWD sera diffusé sur OCS en US+24 donc le 21 février 2022. Le nouvel épisode sera disponible pour les abonnés d’AMC+ le 13 février 2022, une semaine avant sa diffusion télévisée. La onzième et dernière saison est divisée en deux parties, l’épisode à venir servant de première partie.

Où regarder The Walking Dead Saison 11 en streaming ?

Les utilisateurs du câble américain peuvent regarder l’épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead sur AMC en se connectant à la chaîne à la date indiquée ci-dessus. Vous pouvez également choisir de diffuser l’épisode en direct sur le site officiel d’AMC ou sur l’application AMC.

En France, ce sera donc sur OCS qu’il faudra aller pour regarder la saison 11, c’est la seule plateforme de streaming à diffuser cette saison de The Walking Dead pour le moment. Comme vous le savez peut-être, les saisons précédentes sont également disponibles sur Netflix en France, cependant pour les abonnés du géant du streaming, il faudra être patient et attendre plusieurs mois après la fin de la diffusion de la saison sur AMC / OCS pour avoir la possibilité de voir les derniers épisodes de la série de zombie.

Spoilers sur The Walking Dead saison 11 épisode 9

Le neuvième épisode de la saison 11 de The Walking Dead devrait révéler l’issue de la bataille entre le groupe de Maggie et les Reapers. Avec les Reapers désormais sous le commandement de Leah, le groupe de Maggie pourrait avoir une chance de survie si Daryl peut dissuader Leah d’attaquer sa famille. Le nouvel épisode est également susceptible d’aborder le sort de la communauté d’Alexandrie ainsi que le groupe d’Eugène, qui luttent dans le Commonwealth. La situation des habitants d’Alexandria devient de jour en jour désastreuse et les choses vont empirer avant de s’améliorer. Découvrez la vidéo promo pour l’épisode 9 ci-dessous !

The Walking Dead 11x09+ PROMO TRAILER Season 11 Episode 9 [HD]

Récap de l’épisode 8 de la saison 11 de The Walking Dead

L’épisode 8 de la saison 11 de The Walking Dead s’intitule For Blood. Dans l’épisode, le groupe de Maggie arrive avec sa horde près du Meridian. Pope ordonne à Wells d’éloigner la horde de leur base, mais il devient la proie de Negan et des marcheurs. La mort de Wells provoque des frictions entre Leah et Pope. Le groupe de Maggie a du mal à infiltrer le Meridian en raison des mines terrestres placées sur leur chemin. Cependant, Daryl est capable de laisser Maggie et Gabriel entrer dans la base des Reapers.

À Alexandria, le groupe de survivants dirigé par Carol et Aaron fait face à une violente tempête qui fait exploser certains de leurs murs. En conséquence, leurs maisons deviennent sensibles aux marcheurs. Lorsqu’une horde attaque la communauté, Rosita et Judith aident les autres à se mettre en sécurité mais sont obligées de se cacher dans le sous-sol, qui est déjà inondé.

De retour à Meridian, Daryl révèle son lien avec le groupe de Maggie et demande l’aide de Leah pour protéger son peuple de Pope. Pope se prépare à éliminer toute la horde en tirant un hwacha. Réalisant le mépris flagrant de Pope pour la vie des Moissonneurs, Leah le tue et prend la direction du groupe. L’épisode se termine avec Leah se préparant à tirer le hwacha.