The Gilded Age : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Créée par Julian Fellowes (Downton Abbey), The Gilded Age est une série dramatique d’époque qui se déroule dans la ville encore en développement de New York à la fin des années 1800. Il suit la jeune Marian Brook (Louisa Jacobson), alors qu’elle vient à New York pour vivre avec ses tantes Agnes (Christine Baranski) et Ada (Cynthia Nixon) et est témoin de la lutte entre l’ancien et le nouvel argent pour le pouvoir et l’influence dans la société. main. Elle grandit également près de la famille Russell.

George (Morgan Spector), son patriarche, a amassé une énorme fortune dans le secteur ferroviaire et est donc considéré comme un parvenu par ses détracteurs. Sa femme Bertha (Carrie Coon) est aussi impitoyable et ambitieuse que lui et veut inaugurer des changements radicaux dans la société polie. Tout comme Downton Abbey, The Gilded Age est profondément ancré dans son décor. Il glorifie le passé mais n’hésite pas à dépeindre l’hypocrisie et les lacunes de ses personnages et les maux sociaux de l’époque. Si les décors, les costumes, les dialogues et les personnages vous amènent à vous demander si The Gilded Age est inspiré de faits réels, Betanews vous apporte la réponse.

The Gilded Age est-il basé sur une histoire vraie ?

Le récit de The Gilded Age est en grande partie fictif, écrit par Fellowes et Sonja Warfield. Cependant, certains personnages de la série sont des personnages historiques. L’expression «âge d’or» a été inventée pour la première fois par Mark Twain et Charles Dudley Warner dans leur roman de 1873, «The Gilded Age: A Tale of Today». Après la fin de la guerre civile, les Américains espéraient que l’âge d’or suivrait une telle effusion de sang. Au lieu de cela, le pays était criblé de divers problèmes sociaux et politiques, qui ont été éclipsés par l’expansion économique rapide et les progrès technologiques. Il est apparu que l’économie et la technologie servaient d’or minceur aux problèmes qui tourmentaient la société contemporaine.

Les historiens, écrivains et critiques des années suivantes ont presque universellement accepté l’expression et ce qu’elle dénote. La métaphore est maintenant principalement appliquée aux années entre les années 1870 et autour de 1900. L’âge d’or a entraîné des changements drastiques dans la société américaine en raison de l’afflux de richesses. L’industrialisation rapide a attiré des millions d’Européens outre-Atlantique, ce qui a conduit à une urbanisation généralisée et à la montée d’une nouvelle classe d’individus aisés.

“Ce qui s’est passé après la fin de la guerre civile, c’est comment ces énormes fortunes en sont sorties”, a déclaré Fellowes dans une interview.

« Vous avez vu ces énormes fortunes ferroviaires, ces fortunes maritimes, le cuivre, le charbon. Ces individus incroyablement riches sont descendus à New York, où ils ont trouvé une classe supérieure indigène parfaitement établie basée sur les familles d’Écosse et d’Angleterre qui étaient venues plus de 200 ou 300 ans auparavant.

Le créateur a poursuivi: «Mais ils étaient plus modestes. Ils vivaient dans des maisons de Washington Square qui n’étaient pas énormes. Ils vivaient des vies respectables, et c’était la société new-yorkaise de l’époque. Mais pour les nouveaux arrivants, cela ne leur suffisait pas. Ils voulaient faire quelque chose de plus grand et de meilleur. Ils ont commencé à construire ces palais sur la Cinquième Avenue et ont progressivement poussé plus au nord. Il y avait donc ces grandes rivalités entre les nouvelles familles et les anciennes.

Si George et Bertha représentent le nouvel argent dans The Gilded Age, Agnès représente l’ancien. Les Russell présentent certaines similitudes avec Alva et William K. Vanderbilt. Comme George, William était impliqué dans les affaires ferroviaires, tandis qu’Alva était imprégnée du même esprit indomptable que Bertha. De plus, Caroline “Lina” Schermerhorn Astor (Donna Murphy) ou Mme Astor, sans doute la mondaine la plus en vue de l’époque, fait partie du scénario, avec son partenaire dans le crime, Ward McAllister (Nathan Lane). Ensemble, ils ont servi de gardiens de la société polie de New York.

Les créateurs de The Gilded Age ont cherché à capturer tous les aspects possibles de la société contemporaine. Le célèbre leader des droits civiques et journaliste T. Thomas Fortune (Sullivan Jones) sert de mentor à l’amie et confidente de Marian, Peggy Scott (Denée Benton) dans The Gilded Age. Clara Barton (Linda Emond), infirmière et fondatrice de la Croix-Rouge américaine, est également l’un des personnages de la série, tout comme la célèbre fille de Mme Astor, Caroline (Amy Forsyth).

Selon le Dr Erica Armstrong Dunbar, qui était associée à la production de la première saison en tant que productrice exécutive et consultante historique, ils voulaient faire une émission qui aurait une base réaliste solide.

“Bien que The Gilded Age soit une série de fiction, il est important de fonder la narration sur l’authenticité”, a-t-elle déclaré.

“Nous voulons que les téléspectateurs ressentent et voient un paysage qui appartient au passé mais qui soit crédible et précis.”

Dunbar a en outre expliqué: «Le spectacle se déroule à la fin du XIXe siècle en Amérique, alors que le pays entrait dans une ère moderne. Nous voulons que les téléspectateurs vivent et s’émerveillent de la progression de ce moment, mais qu’ils comprennent également les obstacles très réels qui existaient pour de nombreux Américains. De toute évidence, The Gilded Age est intimement lié à son cadre. Donc, c’est parfaitement compréhensible si quelqu’un croit que c’est basé sur une histoire vraie même si ce n’est pas le cas.